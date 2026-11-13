Homem é condenado a 32 anos por morte de motorista após corrida no ES

Um dos envolvidos no assassinato do motorista particular Thiago Elias da Silva dos Santos, de 25 anos, morto após aceitar uma corrida em Linhares, no Norte do Espírito Santo, em janeiro de 2023, foi condenado a 32 anos, sete meses e 15 dias de prisão. Geovani Silva Alves recebeu a pena pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (12), no Tribunal do Júri de Rio Bananal. A sentença determina o cumprimento inicial em regime fechado, e a Justiça manteve a prisão preventiva do réu.
Os jurados reconheceram quatro qualificadoras do homicídio: promessa de recompensa, motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O Conselho de Sentença também rejeitou a alegação da defesa de que Geovani teria tido participação de menor importância no crime.
Do total da condenação, 30 anos de prisão correspondem ao homicídio e dois anos, sete meses e 15 dias à ocultação do cadáver. A sentença também estabeleceu o pagamento de 287 dias-multa.
A Justiça determinou ainda que o condenado pague R$ 100 mil por danos morais à família da vítima, além de indenização por danos materiais correspondente ao valor do carro de Thiago na tabela Fipe à época do crime. Os valores serão divididos entre a companheira e a filha do motorista.
Segundo o MPES, a sentença levou em consideração o planejamento do crime, os antecedentes e a reincidência do condenado, além das consequências do assassinato para a família da vítima.
Outros seis acusados respondem ao mesmo processo, mas recorreram da decisão que determinou que fossem submetidos a júri popular. Eles deverão ser julgados em outra oportunidade.
A Gazeta tenta contato com a defesa de Geovani Silva Alves para comentar a condenação. O espaço segue aberto para manifestação.
Thiago Elias da Silva dos Santos desapareceu em 5 de janeiro de 2023, depois de aceitar uma corrida nas proximidades da rodoviária de Linhares, com destino à região de Bagueira. Conforme a investigação da Polícia Civil, a viagem foi usada para atrair o motorista até uma emboscada.
Na época, a polícia apontou que o crime teria sido planejado por um casal que conhecia a vítima. Um dos suspeitos também trabalhava como motorista na região e, segundo as investigações, já havia se desentendido com Thiago.
De acordo com a Polícia Civil, dois envolvidos solicitaram a corrida e entraram no veículo. Durante o trajeto, o motorista foi rendido, e outros dois suspeitos, entre eles Geovani, passaram a participar da ação.
Ainda segundo a investigação, os criminosos tentaram conseguir dinheiro da família da vítima antes de matá-la. A companheira de Thiago chegou a receber mensagens solicitando uma transferência de R$ 2 mil por Pix, mas desconfiou do pedido e não realizou o pagamento.
Conforme a denúncia do MPES, o motorista foi agredido com pauladas, atingido por arma branca e baleado. O corpo foi ocultado em uma cova em uma área de mata na zona rural de Rio Bananal.
O carro da vítima foi encontrado carbonizado em uma fazenda às margens da ES 248, rodovia que liga Linhares a Colatina. O corpo de Thiago foi localizado em 10 de janeiro de 2023, cinco dias após o desaparecimento.
Geovani foi preso em 13 de janeiro de 2023, na região de Baixo Quartel, zona rural de Linhares, onde, segundo a Polícia Civil, estava escondido em uma propriedade de familiares. Na ocasião, a corporação informou que ele havia confessado participação no assassinato.