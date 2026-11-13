Homem é condenado a 32 anos por morte de motorista após corrida no ES

Um dos envolvidos no assassinato do motorista particular Thiago Elias da Silva dos Santos, de 25 anos, morto após aceitar uma corrida em Linhares, no Norte do Espírito Santo, em janeiro de 2023, foi condenado a 32 anos, sete meses e 15 dias de prisão. Geovani Silva Alves recebeu a pena pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.





O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (12), no Tribunal do Júri de Rio Bananal. A sentença determina o cumprimento inicial em regime fechado, e a Justiça manteve a prisão preventiva do réu.





Os jurados reconheceram quatro qualificadoras do homicídio: promessa de recompensa, motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O Conselho de Sentença também rejeitou a alegação da defesa de que Geovani teria tido participação de menor importância no crime.





Do total da condenação, 30 anos de prisão correspondem ao homicídio e dois anos, sete meses e 15 dias à ocultação do cadáver. A sentença também estabeleceu o pagamento de 287 dias-multa.





A Justiça determinou ainda que o condenado pague R$ 100 mil por danos morais à família da vítima, além de indenização por danos materiais correspondente ao valor do carro de Thiago na tabela Fipe à época do crime. Os valores serão divididos entre a companheira e a filha do motorista.





Segundo o MPES, a sentença levou em consideração o planejamento do crime, os antecedentes e a reincidência do condenado, além das consequências do assassinato para a família da vítima.





Outros seis acusados respondem ao mesmo processo, mas recorreram da decisão que determinou que fossem submetidos a júri popular. Eles deverão ser julgados em outra oportunidade.





A Gazeta tenta contato com a defesa de Geovani Silva Alves para comentar a condenação. O espaço segue aberto para manifestação.