Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime planejado

Polícia prende mais um suspeito de executar motorista em Linhares

O suspeito é o quarto preso por envolvimento na morte do motorista. Tiago Elias da Silva dos Santos, 25 anos, foi encontrado morto na última terça-feira (10), após aceitar uma corrida
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 jan 2023 às 20:32

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 20:32

Geovani Silva Alves, conhecido como Geo, de 28 anos, estava foragido, segundo a Polícia Civil.
Geovani Silva Alves, conhecido como Geo, de 28 anos, estava foragido, segundo a Polícia Civil. Crédito: Policia Civil
Um suspeito de ser um dos executores do motorista particular Tiago Elias da Silva dos Santos, 25 anos - encontrado morto na última terça-feira (10), após aceitar uma corrida no município - foi preso na região de Baixo Quartel, zona rural de Linhares, Norte do Estado, nesta sexta-feira (13). Geovani Silva Alves, conhecido como Geo, de 28 anos, estava foragido, segundo a Polícia Civil, e se escodia em uma propriedade rural de familiares.
Thiago desapareceu no dia 5 de janeiro, no município, após ter aceitado uma corrida, próximo à rodoviária do município. O carro dele foi encontrado carbonizado em uma fazenda às margens da ES 248, que liga a cidade a Colatina.

Motorista desaparece e carro é achado queimado em Linhares

Outras três pessoas já foram presas por envolvimento na morte do motorista. O casal formado por Thayrone Rodrigues de Oliveira Reis, de 31 anos, e Vanusa Rocha da Silva, de 42 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (12). Os dois são acusados de serem os mandantes do crime. Também foi preso, na terça, Givanildo Santos da Silva, de 18 anos, suspeito de ser um dos executores.
Polícia prende três suspeitos de matar motorista em Linhares
Polícia prende três suspeitos de matar motorista em Linhares Crédito: Polícia Civil
Dois homens ainda são procurados pela PC, com mandados de prisão em aberto. Os irmãos Ismael Jesus Avelino Ferreira, de 18 anos, conhecido como “bola” e Isael Jesus Avelino Ferreira, de 22 anos, conhecido como “Fubá”, são suspeitos de participarem da execução de Thiago, a pedido de Geovani.
Polícia prende três suspeitos de matar motorista em Linhares
Isael Jesus Avelino Ferreira, de 22 anos, conhecido como “Fubá”, é procurado pela polícia. Crédito: Polícia Civil

O crime

De acordo com a PC, os mandantes estavam sendo ameaçados e constrangidos pela vítima, por isso planejaram o crime. Thayrone e Tiago trabalhavam como motoristas na mesma região, e já havia ocorrido brigas entre eles. O casal, então, resolver pedir ajuda a Geovani, que também chamou Givanildo e outros dois homens, os irmãos Ismael  e Isael, para execultar o crime.
No dia do crime, Thayrone e Vanusa levaram Givanildo e Ismael em Baqueira para o Centro de Linhares, perto da rodoviária, de lá, os dois acionaram a vítima e pediram uma corrida para Bagueira. Uma câmera de segurança registrou o momento que Thiago saiu do local com os dois suspeitos.
“Durante o trajeto, eles renderam a vítima, outros dois executores (Geovani e o Isael) entraram no carro e neste momento, já com o motorista rendido, os criminosos ainda tentaram extorquir dinheiro da família dele. Após isso, eles levam a vítima para o local onde foi encontrada morta. Eles o executaram e, em seguida, levaram o carro do motorista e o queimaram. Dois dias depois, eles voltaram e enterraram o corpo na mata”, narrou o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabricio Lucindo.
Todos os suspeitos irão responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver perante a Justiça de Rio Bananal, local onde aconteceu o homicídio.
Além de Geovani Silva Alves, os policiais prenderam dois homens, de 22 e 27 anos, que não estão envolvidos no crime contra o motorista, e apreenderam munições, dinheiro e drogas. Geo confessou participação no homicídio do motorista e os outros dois detidos confessaram a prática do tráfico de tráfico de drogas.
Geovani Silva Alves também irá responder por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munições.
A Polícia pede a colaboração da população para localizar os foragidos. “Quem tiver qualquer notícia do paradeiro deles, pode ligar para o número 181 e denunciar. O sigilo é totalmente garantido e assim você nos ajuda a elucidar crimes e a prender criminosos”, pediu o delegado Fabrício Lucindo.

Veja Também

Corpo de mulher é achado no fosso de elevador de shopping em Cariacica

Polícia procura por tio e sobrinha que desapareceram em Jaguaré

Serra: homem joga botija de gás em mulher por não aceitar fim de relação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato homicídio Linhares Polícia Civil Rio Bananal ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados