Polícia prende mais um suspeito de executar motorista em Linhares

Geovani Silva Alves, conhecido como Geo, de 28 anos, estava foragido, segundo a Polícia Civil. Crédito: Policia Civil

Geovani Silva Alves, conhecido como Geo, de 28 anos, estava foragido, segundo a Polícia Civil, e se escodia em uma propriedade rural de familiares. Um suspeito de ser um dos executores do motorista particular Tiago Elias da Silva dos Santos, 25 anos - encontrado morto na última terça-feira (10), após aceitar uma corrida no município - foi preso na região de Baixo Quartel, zona rural de Linhares, Norte do Estado, nesta sexta-feira (13)., conhecido como Geo, de 28 anos, estava foragido, segundo a Polícia Civil, e se escodia em uma propriedade rural de familiares.

Motorista desaparece e carro é achado queimado em Linhares

Thayrone Rodrigues de Oliveira Reis, de 31 anos, e Vanusa Rocha da Silva, de 42 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (12). Os dois são acusados de serem os mandantes do crime. Também foi preso, na terça, Givanildo Santos da Silva, de 18 anos, suspeito de ser um dos executores. Outras três pessoas já foram presas por envolvimento na morte do motorista. O casal formado por, de 31 anos, e, de 42 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (12). Os dois são acusados de serem os mandantes do crime. Também foi preso, na terça,, de 18 anos, suspeito de ser um dos executores.

Polícia prende três suspeitos de matar motorista em Linhares Crédito: Polícia Civil

Dois homens ainda são procurados pela PC, com mandados de prisão em aberto. Os irmãos Ismael Jesus Avelino Ferreira, de 18 anos, conhecido como “bola” e Isael Jesus Avelino Ferreira, de 22 anos, conhecido como “Fubá”, são suspeitos de participarem da execução de Thiago, a pedido de Geovani.

Isael Jesus Avelino Ferreira, de 22 anos, conhecido como “Fubá”, é procurado pela polícia. Crédito: Polícia Civil

O crime

De acordo com a PC, os mandantes estavam sendo ameaçados e constrangidos pela vítima, por isso planejaram o crime. Thayrone e Tiago trabalhavam como motoristas na mesma região, e já havia ocorrido brigas entre eles. O casal, então, resolver pedir ajuda a Geovani, que também chamou Givanildo e outros dois homens, os irmãos Ismael e Isael, para execultar o crime.

No dia do crime, Thayrone e Vanusa levaram Givanildo e Ismael em Baqueira para o Centro de Linhares, perto da rodoviária, de lá, os dois acionaram a vítima e pediram uma corrida para Bagueira. Uma câmera de segurança registrou o momento que Thiago saiu do local com os dois suspeitos.

“Durante o trajeto, eles renderam a vítima, outros dois executores (Geovani e o Isael) entraram no carro e neste momento, já com o motorista rendido, os criminosos ainda tentaram extorquir dinheiro da família dele. Após isso, eles levam a vítima para o local onde foi encontrada morta. Eles o executaram e, em seguida, levaram o carro do motorista e o queimaram. Dois dias depois, eles voltaram e enterraram o corpo na mata”, narrou o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabricio Lucindo.

Todos os suspeitos irão responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver perante a Justiça de Rio Bananal, local onde aconteceu o homicídio.

Além de Geovani Silva Alves, os policiais prenderam dois homens, de 22 e 27 anos, que não estão envolvidos no crime contra o motorista, e apreenderam munições, dinheiro e drogas. Geo confessou participação no homicídio do motorista e os outros dois detidos confessaram a prática do tráfico de tráfico de drogas.

Geovani Silva Alves também irá responder por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munições.