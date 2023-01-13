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Polícia procura por tio e sobrinha que desapareceram em Jaguaré

Raiane Rodrigues Gonçalvez estava sozinha em casa quando sumiu. O tio dela, Adilson Matos Rocha, que mora na residência ao lado, desapareceu ao mesmo tempo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 jan 2023 às 17:05

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 17:05

Polícia procura tio e sobrinha que desapareceram em Jaguaré
Polícia procura tio e sobrinha que desapareceram em Jaguaré Crédito: Polícia Civil
Polícia Civil divulgou que está em busca de informações sobre o paradeiro de um homem de 45 anos e da sobrinha dele, uma menina de 12 anos, que desapareceram na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Nova Esperança, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, Raiane Rodrigues Gonçalvez estava sozinha em casa quando sumiu. O tio dela, Adilson Matos Rocha, que mora na residência ao lado, desapareceu ao mesmo tempo.
De acordo com a Polícia Civil, Raiane estava em casa sozinha aguardando um móvel que seria entregue na residência. No entanto, quando o entregador chegou ao local, às 11 horas de sexta-feira, não tinha ninguém em casa e a porta estava aberta.
Durante a manhã do mesmo dia, o tio da menina informou à companheira que ia pegar jaca e não retornou para casa. Tio e sobrinha não foram mais vistos desde então.
A corporação destacou que qualquer informação sobre o paradeiro da criança e do homem pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia 181.
“O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, diz a nota.

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