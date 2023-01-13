Mulher é presa suspeita de espancar filha de oito anos em Cariacica

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (12), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, suspeita de espancar a própria filha de 8 anos. Denúncias foram feitas ao Conselho Tutelar, que esteve na casa da família e acionou a Polícia Militar (PM). No local, a corporação constatou que ela estaria sob efeito de álcool. Os nomes dela e da criança não estão sendo divulgados para não expor a vítima.
Ainda segundo a PM, ao chegar na residência, militares acompanharam a menina e a mãe denunciada até a Unidade de saúde do bairro para que pudesse receber atendimento médico.
Em depoimento, a mãe da criança negou as acusações e afirmou que as duas lesões que a filha apresentava na região da cabeça foram oriundas de quedas sofridas na quarta (11) e na quinta-feira.
A Polícia Civil informou que a conduzida foi autuada em flagrante por lesão corporal qualificada. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhada ao sistema prisional.