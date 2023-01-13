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Comércio ilegal

Dupla é apreendida em negociação de gasolina roubada em Viana

Caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (12) e os detidos são um terceirizado de uma transportadora de combustíveis, e um motorista de app, que seria o comprador
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

13 jan 2023 às 15:11

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 15:11

A Guarda Municipal de Viana apreendeu dois homens, na noite dessa quinta-feira (12), após encontrar galões de combustíveis roubados e vendidos de forma irregular no bairro Marcílio de Noronha. Durante a tentativa de fuga de um dos suspeitos, houve uma perseguição pela região.
Segundo a corporação, durante um patrulhamento preventivo, agentes avistaram dois veículos, um Logan e um Corolla XLI, parados em uma rua sem saída. Ao abordar os suspeitos, encontraram 10 galões de combustível, com 20 litros em cada.
O condutor do Corolla confessou que trabalha em uma transportadora de combustível como terceirizado, e faz, de forma irregular, a retirada e venda do material, sem nota fiscal, para complementar a renda.
Gasolina irregular apreendida pela Guarda Municipal
Gasolina irregular apreendida pela Guarda Municipal Crédito: Prefeitura de Viana
Já o outro suspeito, que se identificou como motorista de aplicativo, informou que estava prestes a efetuar a terceira compra ilegal, apenas neste mês de janeiro.
No momento em que eles eram conduzidos, o motorista do Corolla tentou fugir com o veículo. A Guarda realizou a perseguição e conseguiu abordá-lo no bairro Nova Bethânia.
Os suspeitos e os galões de combustível foram apreendidos, juntamente com seus veículos, e encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil informou que dois homens de 44 e 50 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, onde o suspeito de 50 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de desobediência e por comercializar produto nocivo à saúde. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. 
O indivíduo de 44 anos, por sua vez, foi autuado em flagrante por comercializar produto nocivo à saúde. Ele foi liberado para responder em liberdade após pagar fiança arbitrada pelo delegado plantonista.

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