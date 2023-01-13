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Duas jiboias são resgatadas dentro de carro e em obra em São Mateus

Um dos animais apareceu na área de construção de uma casa, em Guriri, e a outra cobra estava dentro do compartimento do motor de um veículo, no pátio da PRF
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 jan 2023 às 11:40

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 11:40

Duas jiboias foram resgatadas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Uma das cobras apareceu em uma área de obra para construção de uma casa, em Guriri, já a outra estava dentro do compartimento do motor de um veículo, no pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações sobre os resgates circularam nesta sexta-feira (13), mas os animais foram capturados na última terça-feira (10), segundo a Polícia Militar Ambiental.
Um pedreiro, que estava trabalhando na obra da casa na região do Bosque da Praia, em Guriri, acionou a equipe da Polícia Militar Ambiental ao se deparar com a cobra nos fundos da construção. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a jiboia havia acabado de se alimentar de algum animal. No vídeo gravado pela equipe de resgate é possível ver o corpo do réptil inchado após a refeição.
Duas jiboias são resgatadas dentro de carro e em obra em São Mateus
A outra jiboia resgatada no mesmo dia foi encontrada dentro do compartimento do motor de um veículo que estava no pátio da PRF no município. No momento em que o veículo estava sendo vistoriado pelos policiais para seguir para um leilão, eles perceberam a presença da cobra e acionaram a PMA, que fez o resgate.
As duas cobras foram recolhidas pela Polícia Militar Ambiental e devolvidas ao habitat natural delas. A corporação recomenda que, ao se depararem com animais silvestres em casa ou na rua, as pessoas evitem fazer o manejo do bicho. A orientação é ligar para a corporação da região mais próxima para fazer o resgate e o transporte desses animais em total segurança.

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