Duas jiboias são resgatadas dentro de carro e em obra em São Mateus

Duas jiboias foram resgatadas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo . Uma das cobras apareceu em uma área de obra para construção de uma casa, em Guriri, já a outra estava dentro do compartimento do motor de um veículo, no pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações sobre os resgates circularam nesta sexta-feira (13), mas os animais foram capturados na última terça-feira (10), segundo a Polícia Militar Ambiental

Um pedreiro, que estava trabalhando na obra da casa na região do Bosque da Praia, em Guriri, acionou a equipe da Polícia Militar Ambiental ao se deparar com a cobra nos fundos da construção. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a jiboia havia acabado de se alimentar de algum animal. No vídeo gravado pela equipe de resgate é possível ver o corpo do réptil inchado após a refeição.

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A outra jiboia resgatada no mesmo dia foi encontrada dentro do compartimento do motor de um veículo que estava no pátio da PRF no município. No momento em que o veículo estava sendo vistoriado pelos policiais para seguir para um leilão, eles perceberam a presença da cobra e acionaram a PMA, que fez o resgate.