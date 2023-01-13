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Obra abandonada

Corpo de mulher é achado no fosso de elevador de shopping em Cariacica

Edificação fica no bairro Rio Branco; cadáver estava em estado de decomposição e foi encontrado na tarde desta sexta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2023 às 18:15

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 18:15

O corpo de uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado dentro do fosso do elevador de uma obra abandonada no bairro Rio Branco, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (13). A edificação é de um shopping e fica nas proximidades do Estádio Estadual Kleber José de Andrade.
Polícia Militar informou que recebeu a informação de que o corpo havia sido encontrado, mas não deu detalhes de como ou quem teria localizado o cadáver.
Segundo a corporação, o corpo estava em estado de decomposição. A perícia da Polícia Civil foi acionada e informou que "o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte". 
Corpo de mulher é achado no fosso de elevador de shopping em Cariacica

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