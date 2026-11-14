ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Retinopatia diabética pode comprometer a visão antes dos primeiros sintomas
Doença nos olhos

Retinopatia diabética pode comprometer a visão antes dos primeiros sintomas

A doença afeta os vasos sanguíneos da retina e pode provocar perda visual progressiva. O problema pode dificultar atividades cotidianas, como ler, dirigir e reconhecer rostos

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 09:00

Redação A Gazeta

Redação A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2026 às 09:00
Problema nos olhos
O problema pode dificultar atividades cotidianas, como ler, dirigir e reconhecer rostos.  shutterstock
O diabetes exige atenção que vai além do controle dos níveis de açúcar no sangue. Uma das complicações que merecem cuidado é a retinopatia diabética, doença que afeta os vasos sanguíneos da retina e pode provocar perda visual progressiva. Um dos principais desafios é que o problema costuma evoluir sem apresentar sintomas nas fases iniciais, fazendo com que muitos pacientes só procurem atendimento quando a visão já está comprometida. 

Segundo o oftalmologista Rafael Paiva, do Hospital de Olhos de Vitória (HOV), a doença está relacionada à exposição prolongada dos vasos da retina a níveis elevados de glicose. Com o passar do tempo, essa condição pode provocar vazamentos, pequenos sangramentos e alterações na circulação sanguínea da região. 

“Um dos aspectos mais preocupantes da retinopatia diabética é que ela pode estar presente mesmo quando o paciente acredita que está enxergando normalmente. As alterações começam no fundo do olho e nem sempre provocam sintomas imediatos. Por isso, o exame oftalmológico periódico é indispensável para identificar a doença precocemente e evitar que ela evolua para quadros mais graves”, explica. 

Quando surgem, os sintomas podem incluir visão embaçada, manchas escuras, pontos flutuantes no campo visual e distorção das imagens. Entre as complicações está o edema macular diabético (EMD), caracterizado pelo acúmulo de líquido na mácula, região central da retina responsável pela visão de detalhes. O problema pode dificultar atividades cotidianas, como ler, dirigir e reconhecer rostos. 

Em estágios mais avançados, a retinopatia também pode provocar hemorragias dentro do olho, crescimento de vasos sanguíneos anormais e descolamento tradicional da retina, situações que aumentam o risco de perda visual importante. 

O diagnóstico é feito por meio de avaliação oftalmológica, especialmente do exame de fundo de olho com dilatação das pupilas. Dependendo dos achados, podem ser solicitados exames complementares, como retinografia e tomografia de coerência óptica (OCT), que permite avaliar as camadas da retina e identificar alterações como o edema macular. 

O tratamento varia conforme o estágio da doença e não envolve necessariamente cirurgia. Em determinados casos, o paciente precisa apenas de acompanhamento periódico e controle dos fatores de risco. Quando há comprometimento da retina, podem ser indicadas aplicações de medicamentos anti-VEGF (inibidores do fator do crescimento endotelial vascular) dentro do olho, fotocoagulação a laser ou, em situações mais avançadas, cirurgia de vitrectomia. 

“Hoje contamos com diferentes alternativas terapêuticas, e a escolha depende das características de cada paciente. As injeções intravítreas, por exemplo, são utilizadas no tratamento do edema macular diabético, enquanto o laser tem papel importante em determinados estágios da retinopatia. A cirurgia fica reservada para situações específicas. Quanto mais cedo identificamos as alterações, maiores são as possibilidades de preservar a visão”, destaca Rafael Paiva. 

Além do acompanhamento com o oftalmologista, o controle adequado da glicemia, da pressão arterial e do colesterol é fundamental para reduzir o risco de desenvolvimento e progressão da doença. A recomendação é que pessoas com diabetes mantenham avaliações oftalmológicas regulares, mesmo sem apresentar dificuldades para enxergar.

Veja Também 

Alcemir Barcelos

Cicatrizes do diabetes: tratamento do ES é referência na prevenção de amputações

Podcast com Guilherme Silva

#Secuida1: diabetes aumenta risco de infarto e AVC; entenda a doença

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ministro da Educação, Leonardo Barchini, apresenta balanço do Enem ao presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin.
Enem 2026: ministro da Educação aponta tentativas de ataque hacker
Imagem de destaque
Como China finalmente reduziu emissão de poluentes e planeja 'revolução de energias renováveis'
Imagem de destaque
Como sobrevivi a uma explosão que deixou 650 mortos: 'As cortinas grudaram no teto'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.