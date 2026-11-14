Retinopatia diabética pode comprometer a visão antes dos primeiros sintomas

diabetes exige atenção que vai além do controle dos níveis de açúcar no sangue. Uma das complicações que merecem cuidado é a retinopatia diabética, doença que afeta os vasos sanguíneos da retina e pode provocar perda visual progressiva. Um dos principais desafios é que o problema costuma evoluir sem apresentar sintomas nas fases iniciais, fazendo com que muitos pacientes só procurem atendimento quando a visão já está comprometida.





Segundo o oftalmologista Rafael Paiva, do Hospital de Olhos de Vitória (HOV), a doença está relacionada à exposição prolongada dos vasos da retina a níveis elevados de glicose. Com o passar do tempo, essa condição pode provocar vazamentos, pequenos sangramentos e alterações na circulação sanguínea da região.





“Um dos aspectos mais preocupantes da retinopatia diabética é que ela pode estar presente mesmo quando o paciente acredita que está enxergando normalmente. As alterações começam no fundo do olho e nem sempre provocam sintomas imediatos. Por isso, o exame oftalmológico periódico é indispensável para identificar a doença precocemente e evitar que ela evolua para quadros mais graves”, explica.





visão embaçada, manchas escuras, pontos flutuantes no campo visual e distorção das imagens. Entre as complicações está o edema macular diabético (EMD), caracterizado pelo acúmulo de líquido na mácula, região central da retina responsável pela visão de detalhes. O problema pode dificultar atividades cotidianas, como ler, dirigir e reconhecer rostos. Quando surgem, os sintomas podem incluir. Entre as complicações está o edema macular diabético (EMD), caracterizado pelo acúmulo de líquido na mácula, região central da retina responsável pela visão de detalhes.





Em estágios mais avançados, a retinopatia também pode provocar hemorragias dentro do olho, crescimento de vasos sanguíneos anormais e descolamento tradicional da retina, situações que aumentam o risco de perda visual importante.





O diagnóstico é feito por meio de avaliação oftalmológica, especialmente do exame de fundo de olho com dilatação das pupilas. Dependendo dos achados, podem ser solicitados exames complementares, como retinografia e tomografia de coerência óptica (OCT), que permite avaliar as camadas da retina e identificar alterações como o edema macular.





O tratamento varia conforme o estágio da doença e não envolve necessariamente cirurgia. Em determinados casos, o paciente precisa apenas de acompanhamento periódico e controle dos fatores de risco. Quando há comprometimento da retina, podem ser indicadas aplicações de medicamentos anti-VEGF (inibidores do fator do crescimento endotelial vascular) dentro do olho, fotocoagulação a laser ou, em situações mais avançadas, cirurgia de vitrectomia.





“Hoje contamos com diferentes alternativas terapêuticas, e a escolha depende das características de cada paciente. As injeções intravítreas, por exemplo, são utilizadas no tratamento do edema macular diabético, enquanto o laser tem papel importante em determinados estágios da retinopatia. A cirurgia fica reservada para situações específicas. Quanto mais cedo identificamos as alterações, maiores são as possibilidades de preservar a visão”, destaca Rafael Paiva.





Além do acompanhamento com o oftalmologista, o controle adequado da glicemia, da pressão arterial e do colesterol é fundamental para reduzir o risco de desenvolvimento e progressão da doença. A recomendação é que pessoas com diabetes mantenham avaliações oftalmológicas regulares, mesmo sem apresentar dificuldades para enxergar.