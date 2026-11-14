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Roteiros capixabas

De Paris ao Japão: 10 experiências para conhecer o mundo em Vila Velha

Quem disse que para conhecer novas culturas é preciso pegar um voo? Esse roteiro em Vila Velha te leva para diferentes pedacinhos do mundo em experiências envolventes!
Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 09:00

A 3ª cidade mais antiga do Brasil tem atrações para todos os estilos de viajante. Mas para além dos pontos turísticos charmosos e das praias mais famosas, Vila Velha carrega muita riqueza cultural.

O município é berço da colonização do Espírito Santo, misturando heranças indígenas, portuguesas, africanas, europeias. O IBGE 2025 registrou 17.449 imigrantes em seu território. Por aqui, basta uma volta pelo bairro para se sentir em outro país!


Preparamos um roteiro para amigos, famílias e casais que desejam conhecer o mundo sem nem precisar pegar a ponte!

Japão: Ilha de Carpas (Ilha do Caranguejo)
O espaço temático convida o público a fazer a refeição com os pés submersos em um aquário de carpas! A experiência, inédita na região Sudeste, recria o prazer oriental de observar os peixes Koi.

A cultura está presente, também, no cuidado com as carpas: é possível alimentá-las com a ração fornecida pelo restaurante sob a supervisão de biólogos. Apesar da imersão oriental, o cardápio mantém a essência capixaba com forte destaque para o cardápio de frutos do mar.

  • Endereço: Ilha do Caranguejo Unidade Boulevard Shopping Vila Velha (Rodovia do Sol, 5000 - Piso 1, Jockey de Itaparica).

  • Funcionamento: Segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h às 22h40; sexta e sábado, das 11h30 às 23h; domingo, das 11h30 às 22h30. Acesso às mesas da Ilha das Carpas por ordem de chegada. 

Paris: Artisan Café & Croissant (Os Franco Brasileiros)

Se fechar os olhos, é possível se sentir de frente pra Torre Eiffel saboreando um croissant tipicamente francês. A cafeteria adiciona à pâtisserie francesa os toques indispensáveis da cultura brasileira. Fundado por uma capixaba que viveu 12 anos na França e um chef parisiense, o local entrega um menu de café delicioso na companhia da bagagem cultural típica de um bom voyageur.


  • Endereço: Rua Vasco Coutinho, 153, Prainha / Centro.

  • Funcionamento: de quinta a segunda, das 15h às 19h.


Um pedacinho da Cidade Luz na Prainha, Os Franco-Brasileiros une a alta pâtisserie francesa ao aconchego brasileiro.
Reprodução: Instagram/artisancafecroissant
Hogwarts: As Três Vassouras

A experiência pode te levar, inclusive, até outros universos! Para os fãs de Harry Potter, adentrar essa hamburgueria é como saltar direto para as telas do cinema.


O espaço lúdico e nostálgico convida a interações divertidas, como abrir portas mágicas usando varinhas, dar de cara com quadros que soltam fumaça e encontrar referências ao Ministério da Magia até mesmo no banheiro. O cardápio aposta na imersão com itens icônicos da saga: além da tradicional cerveja amanteigada e dos feijões mágicos, os hambúrgueres levam nomes de personagens marcantes do universo bruxo, como o Malfoy e a Luna.


  • Endereço: Rua Quinze de Novembro, 593, Centro / Praia da Costa.

  • Funcionamento: de quarta a domingo, das 18h às 23h.

Old New York: Joker Comedy Bar

O primeiro bar de comédia do Espírito Santo inspirou-se nos clássicos clubes de stand-up norte-americanos para criar um espaço climatizado, com mesas de sinuca, elementos da comédia urbana e programação própria de shows. O cardápio complementa a agenda de espetáculos, que abre espaço tanto para noites de open mic quanto para grandes nomes da cena capixaba.  


  • Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro.

  • Funcionamento: quinta a sábado, das 20h às 02h; domingo, das 18h às 00h.

Risadas garantidas no melhor estilo dos clássicos comedy clubs norte-americanos. Captura de tela / Google Maps
Taiwan: Prefiro Gato - Café & RonRon

Café e… gatos? A experiência tipicamente taiwanesa conquistou os capixabas com a possibilidade de adotar um felino antes que o café esfrie! O modelo de negócios surgiu em Taipei nos anos 90, unindo o consumo de cafés à interação com felinos em um espaço projetado. 


Além da ambientação lúdica e de pratos com formatos temáticos inspirados no modelo asiático, o espaço funciona em parceria com ONGs locais para promover a adoção responsável de animais resgatados.


  • Endereço: Rua Desembargador Augusto Botelho, 316, Praia da Costa.

  • Funcionamento: terça a domingo, das 13h às 20h.

Havaí: Aloha Hawaiian Restaurant

Que tal aproveitar o clima praiano para se sentir nas ilhas do Pacífico? O restaurante oferece a gastronomia típica havaiana misturada ao estilo de vida praiano capixaba. O menu inclui clássicos como Poke Bowls e Loco Moco, enquanto a ambientação rústica com toque praiano e o rooftop fazem você se sentir na Polinésia sob a filosofia “ohana”.


  • Endereço: Av. Antônio Gil Veloso, 2728, Itapuã.

  • Funcionamento: terça a domingo, das 11h às 22h30.

Europa Circense: Picadeiro Circus

O primeiro restaurante de rodízio totalmente temático de circo do Espírito Santo traduz bem o que é unir experiência gastronômica a imersao cultural. Com espetáculos circenses ao vivo, o público janta assistindo a malabaristas, mágicos e acrobatas, como em uma visita a um picadeiro vintage europeu.


  • Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 10, Praia de Itaparica.

  • Funcionamento: Segunda a sexta, das 18h às 22h30; sábados, domingos e feriados, das 17h às 22h30.

O primeiro rodízio temático de circo do ES une alta gastronomia e a magia de um picadeiro vintage europeu na Praia de Itaparica.
O primeiro rodízio temático de circo do ES une alta gastronomia e a magia de um picadeiro vintage europeu na Praia de Itaparica. Reprodução Instagram/picadeirocircus
Jogos de Futebol pelo Mundo: Five Sport Bar

Na falta de um ingresso para assistir diretamente no estádio, a atmosfera de transmissão de jogos no bar é eletrizante como o torcedor merece. Projetado com o conceito de arena esportiva, possui dezenas de TVs em alta definição e em ângulos estratégicos. A franquia transmite jogos de diversas modalidades simultaneamente, com acústica dividida em dias de clássico, típica de arquibancada.


Endereço: Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2400, Piso L1).

Funcionamento: Segunda a quinta e domingos, das 11h30 às 22h; sextas e sábados, das 11h30 às 23h.

Argentina: Bizuza
Seja batendo um papo com o chef Jorge Bizuza e arriscando o 'portunhol' ou experimentando as tradicionais empanadas e o autêntico choripán, a execução tradicional da casa argentina transporta o cliente direto para as terras hermanas. 

As cores, decoração e cardápio, com uso de temperos característicos, mantêm uma estética de culinária afetiva e familiar. Existem frequentadores tão assíduos dessa viagem que já ganharam até nome: os “bizuzeiros”.


  • Endereço: Rua Rio Branco, 173, Praia da Costa.

  • Funcionamento: Quarta a sexta, das 17h às 23h; sábado e domingo, das 11h30 às 23h.

Era Mesozoica: Fazenda Rico Caipira

Se viajamos pelo mundo, por que não viajar também no tempo? Com a oferta de aventuras ao ar livre, a fazenda recria a estética passada com réplicas gigantes de dinossauros. Misturando o turismo rural com a era mesozóica, o rolê te faz viajar duas vezes: para a infância na roça e para a época em que os gigantes pré-históricos dominavam o planeta!


  • Endereço: Estrada de Xuri, s/n, região rural de Vila Velha.

  • Funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 09h às 16h.


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.

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