De Paris ao Japão: 10 experiências para conhecer o mundo em Vila Velha

A 3ª cidade mais antiga do Brasil tem atrações para todos os estilos de viajante. Mas para além dos pontos turísticos charmosos e das praias mais famosas, Vila Velha carrega muita riqueza cultural.
O município é berço da colonização do Espírito Santo, misturando heranças indígenas, portuguesas, africanas, europeias. O IBGE 2025 registrou 17.449 imigrantes em seu território. Por aqui, basta uma volta pelo bairro para se sentir em outro país!
Preparamos um roteiro para amigos, famílias e casais que desejam conhecer o mundo sem nem precisar pegar a ponte!
Endereço: Ilha do Caranguejo Unidade Boulevard Shopping Vila Velha (Rodovia do Sol, 5000 - Piso 1, Jockey de Itaparica).
Funcionamento: Segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h às 22h40; sexta e sábado, das 11h30 às 23h; domingo, das 11h30 às 22h30. Acesso às mesas da Ilha das Carpas por ordem de chegada.
Se fechar os olhos, é possível se sentir de frente pra Torre Eiffel saboreando um croissant tipicamente francês. A cafeteria adiciona à pâtisserie francesa os toques indispensáveis da cultura brasileira. Fundado por uma capixaba que viveu 12 anos na França e um chef parisiense, o local entrega um menu de café delicioso na companhia da bagagem cultural típica de um bom voyageur.
Endereço: Rua Vasco Coutinho, 153, Prainha / Centro.
Funcionamento: de quinta a segunda, das 15h às 19h.
A experiência pode te levar, inclusive, até outros universos! Para os fãs de Harry Potter, adentrar essa hamburgueria é como saltar direto para as telas do cinema.
O espaço lúdico e nostálgico convida a interações divertidas, como abrir portas mágicas usando varinhas, dar de cara com quadros que soltam fumaça e encontrar referências ao Ministério da Magia até mesmo no banheiro. O cardápio aposta na imersão com itens icônicos da saga: além da tradicional cerveja amanteigada e dos feijões mágicos, os hambúrgueres levam nomes de personagens marcantes do universo bruxo, como o Malfoy e a Luna.
Endereço: Rua Quinze de Novembro, 593, Centro / Praia da Costa.
Funcionamento: de quarta a domingo, das 18h às 23h.
O primeiro bar de comédia do Espírito Santo inspirou-se nos clássicos clubes de stand-up norte-americanos para criar um espaço climatizado, com mesas de sinuca, elementos da comédia urbana e programação própria de shows. O cardápio complementa a agenda de espetáculos, que abre espaço tanto para noites de open mic quanto para grandes nomes da cena capixaba.
Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro.
Funcionamento: quinta a sábado, das 20h às 02h; domingo, das 18h às 00h.
Café e… gatos? A experiência tipicamente taiwanesa conquistou os capixabas com a possibilidade de adotar um felino antes que o café esfrie! O modelo de negócios surgiu em Taipei nos anos 90, unindo o consumo de cafés à interação com felinos em um espaço projetado.
Além da ambientação lúdica e de pratos com formatos temáticos inspirados no modelo asiático, o espaço funciona em parceria com ONGs locais para promover a adoção responsável de animais resgatados.
Endereço: Rua Desembargador Augusto Botelho, 316, Praia da Costa.
Funcionamento: terça a domingo, das 13h às 20h.
Que tal aproveitar o clima praiano para se sentir nas ilhas do Pacífico? O restaurante oferece a gastronomia típica havaiana misturada ao estilo de vida praiano capixaba. O menu inclui clássicos como Poke Bowls e Loco Moco, enquanto a ambientação rústica com toque praiano e o rooftop fazem você se sentir na Polinésia sob a filosofia “ohana”.
Endereço: Av. Antônio Gil Veloso, 2728, Itapuã.
Funcionamento: terça a domingo, das 11h às 22h30.
O primeiro restaurante de rodízio totalmente temático de circo do Espírito Santo traduz bem o que é unir experiência gastronômica a imersao cultural. Com espetáculos circenses ao vivo, o público janta assistindo a malabaristas, mágicos e acrobatas, como em uma visita a um picadeiro vintage europeu.
Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 10, Praia de Itaparica.
Funcionamento: Segunda a sexta, das 18h às 22h30; sábados, domingos e feriados, das 17h às 22h30.
Na falta de um ingresso para assistir diretamente no estádio, a atmosfera de transmissão de jogos no bar é eletrizante como o torcedor merece. Projetado com o conceito de arena esportiva, possui dezenas de TVs em alta definição e em ângulos estratégicos. A franquia transmite jogos de diversas modalidades simultaneamente, com acústica dividida em dias de clássico, típica de arquibancada.
Endereço: Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2400, Piso L1).
Funcionamento: Segunda a quinta e domingos, das 11h30 às 22h; sextas e sábados, das 11h30 às 23h.
As cores, decoração e cardápio, com uso de temperos característicos, mantêm uma estética de culinária afetiva e familiar. Existem frequentadores tão assíduos dessa viagem que já ganharam até nome: os “bizuzeiros”.
Endereço: Rua Rio Branco, 173, Praia da Costa.
Funcionamento: Quarta a sexta, das 17h às 23h; sábado e domingo, das 11h30 às 23h.
Se viajamos pelo mundo, por que não viajar também no tempo? Com a oferta de aventuras ao ar livre, a fazenda recria a estética passada com réplicas gigantes de dinossauros. Misturando o turismo rural com a era mesozóica, o rolê te faz viajar duas vezes: para a infância na roça e para a época em que os gigantes pré-históricos dominavam o planeta!
Endereço: Estrada de Xuri, s/n, região rural de Vila Velha.
Funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 09h às 16h.