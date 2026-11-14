De Paris ao Japão: 10 experiências para conhecer o mundo em Vila Velha

A 3ª cidade mais antiga do Brasil tem atrações para todos os estilos de viajante. Mas para além dos pontos turísticos charmosos e das praias mais famosas, Vila Velha carrega muita riqueza cultural.



O município é berço da colonização do Espírito Santo, misturando heranças indígenas, portuguesas, africanas, europeias. O IBGE 2025 registrou 17.449 imigrantes em seu território. Por aqui, basta uma volta pelo bairro para se sentir em outro país!





Preparamos um roteiro para amigos, famílias e casais que desejam conhecer o mundo sem nem precisar pegar a ponte!