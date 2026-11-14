Do abrigo ao emprego: qualificação dá autonomia a pessoas em situação de rua no ES

Só os dois Centros Especializados para População em Situação de Rua (Centros POP) de Vitória realizam mais de 200 atendimentos por dia. Por meio dos abrigos da Capital, são oferecidas 215 vagas. Dentro dessa rede de assistência, a Secretaria de Assistência Social ainda garante os serviços de Educação de Jovens e Adultos (EJA), junto à Secretaria de Educação; além de alimentação, higienização e trabalhos de integração, realizados com o apoio dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e das unidades de saúde.





Um trabalho prioritário com os atendidos pela rede municipal, segundo a secretária de Assistência Social de Vitória, Carla Scardua Shalders, é o Plano Individual de Atendimento (PIA).





“Com ele, cada um dos atendidos é convidado a desenvolver o seu plano de vida, definindo as metas que deseja atingir. E, assim, conseguimos começar a trabalhar a autonomia de cada um, para que se sinta confiante, com condições de seguir adiante, seja voltando para a própria família, seja traçando seu próprio rumo”, explica a secretária.





No plano de vida que traçou, Natanael definiu que pretende reunir sua família e conseguir um lugar para morar com seus filhos e sua mãe. Recém-saído das ruas, estando no Abrigo 1 da Prefeitura de Vitória desde fevereiro deste ano, ele aponta as complicações que teve na relação familiar como o principal motivo para ter vivido por tantos anos na rua.