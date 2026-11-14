Do abrigo ao emprego: qualificação dá autonomia a pessoas em situação de rua no ES

Em menos de seis meses, Natanael Araújo de Oliveira, 45 anos, saiu da situação de rua, reaproximou-se da família, teve sua primeira festa de aniversário, reencontrou os filhos, voltou a estudar e conseguiu um emprego. Uma trajetória surpreendente, mas que parte de dois desejos: “Não quero voltar para a rua. Ainda vou reunir toda minha família”.
Viver em situação de rua sempre foi o natural para Natanael. E ele não é o único. Somente no Espírito Santo, 5.008 pessoas estão nessa situação, com 1.227 ocupando o espaço urbano de Vitória, que concentra 24,5% dos registros capixabas.
Os números são do estudo feito pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a partir dos dados registrados pelo Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal, em junho deste ano.
Só os dois Centros Especializados para População em Situação de Rua (Centros POP) de Vitória realizam mais de 200 atendimentos por dia. Por meio dos abrigos da Capital, são oferecidas 215 vagas. Dentro dessa rede de assistência, a Secretaria de Assistência Social ainda garante os serviços de Educação de Jovens e Adultos (EJA), junto à Secretaria de Educação; além de alimentação, higienização e trabalhos de integração, realizados com o apoio dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e das unidades de saúde.
Um trabalho prioritário com os atendidos pela rede municipal, segundo a secretária de Assistência Social de Vitória, Carla Scardua Shalders, é o Plano Individual de Atendimento (PIA).
“Com ele, cada um dos atendidos é convidado a desenvolver o seu plano de vida, definindo as metas que deseja atingir. E, assim, conseguimos começar a trabalhar a autonomia de cada um, para que se sinta confiante, com condições de seguir adiante, seja voltando para a própria família, seja traçando seu próprio rumo”, explica a secretária.
No plano de vida que traçou, Natanael definiu que pretende reunir sua família e conseguir um lugar para morar com seus filhos e sua mãe. Recém-saído das ruas, estando no Abrigo 1 da Prefeitura de Vitória desde fevereiro deste ano, ele aponta as complicações que teve na relação familiar como o principal motivo para ter vivido por tantos anos na rua.
O primeiro contato foi ainda criança, por volta dos 9 anos de idade. Ele e os irmãos perambulavam pela Capital, pedindo dinheiro ou vigiando carros estacionados. Foram anos assim, assumindo a vida na rua, quando percebeu que não queria mais ser motivo de preocupação para a mãe.
Décadas se passaram e, agora, Natanael traça um novo percurso para a vida. Reencontrou a mãe, que estava hospitalizada; voltou a estudar e, mais recentemente, conseguiu um emprego. “Não quero voltar para a rua. Estou trabalhando. Sou auxiliar de serviços gerais. Agora quero conseguir uma casa para morar com meus filhos e conseguir reunir toda a família”, comenta.
Só do Abrigo 1, ele e mais dois estão trabalhando no mesmo lugar, numa empresa de supermercados, na Grande Vitória. A rotina puxada – entra às 22h e sai às 6h – não virou um empecilho. “É uma oportunidade”, afirma Natanael. Essas ações, segundo a secretária, são motivos de comemoração.
A gente comemora todas essas mudanças. Cada um que faz essa caminhada de reconstrução merece ser celebrado.
Carla Scardua Shalders secretária de Assistência Social de Vitória
O Abrigo 1, por sinal, atendeu a 3.772 pessoas nos últimos cinco anos, com 312 sendo direcionadas ao mercado de trabalho, 326 às aulas da EJA e 82 para moradia, por meio do aluguel social – também oferecido pela prefeitura. Ao todo, a Capital mantém sete abrigos em funcionamento, com o monitoramento diário da rede socioassistencial do município.
Na cidade vizinha, na Serra, são disponibilizadas seis unidades de acolhimento institucional, com aproximadamente 220 vagas. A estrutura de atendimento da Secretaria de Assistência Social inclui o Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), que realiza busca ativa e escuta qualificada, e o Centro POP, que fica em Jardim Limoeiro, onde há oferta de alimentação, higiene e serviços essenciais. Nesse local ainda é mantida uma turma da EJA, com vagas para 25 pessoas, acontecendo o mesmo na Escola Professor Luiz Batista, em Jardim Tropical.
A secretária de Assistência Social, Lilian Mota, reforça a importância desses serviços de acolhimento e de reestruturação dessas pessoas. “Atrás de cada um que atendemos há uma história de vida, uma família. E todos merecem o nosso respeito, uma nova oportunidade para recomeçar”, reforça Mota.
Recentemente, a Prefeitura da Serra fechou parceria com o Sesc/Senac para formar uma turma com 14 pessoas abrigadas pelo município. “Eles farão um curso para se tornarem garçons. Com 260 horas de duração e uma bolsa-auxílio de R$ 30 por dia para contribuir com a formação”, conta Lilian Mota.
A prefeitura ainda vai ampliar o trabalho realizado com o Serra Presente, com atendimento de urgência levado à população em situação de rua. “Vamos subir de três para os grupos de abordagem. E, assim, conseguiremos estar mais equipados e atuantes nas áreas de maior concentração dessas pessoas na cidade, acompanhando de perto as regiões de Serra-Sede, Eurico Salles, Laranjeiras, Grande Jacaraípe e Nova Almeida”, comenta a secretária.
Com esse acréscimo, a secretária acredita que terá condições de também ampliar o suporte à saúde mental desse grupo. Ela avalia que esse é o maior desafio de quem trabalha com a abordagem de rua e o atendimento às pessoas nessa situação.
São muitos os motivos que podem levar alguém a ficar na rua. E, em quase todos, a saúde mental faz parte do processo, assim como as relações familiares.
Lilian Mota secretária de Assistência Social da Serra
Como avalia a secretária de Vitória, Carla Shalders, “a situação de quem está na rua é complexa”. Ela explica que, muitas vezes, o abrigado só procura por descanso ou segurança e, depois, retorna para a rua. “Muitas vezes é só o que precisa. Nem sempre estão abertos para conversar ou abraçar os serviços que oferecemos. São trabalhos diários de acolhimento e respeito”, pontua.
Com 71 vagas em dois abrigos, além do atendimento diário de 80 pessoas no Centro POP, a Prefeitura de Vila Velha afirma que realiza o trabalho diário de abordagem social, além de oferecer alimentação, atendimento psicossocial, atividades coletivas e higienização para as pessoas acolhidas.
Atualmente, as secretarias de Assistência Social e de Educação estão em articulação para ofertar uma turma da EJA aos abrigados. Periodicamente, mantém oferta de cursos profissionalizantes com o Senac e orienta os abrigados para as vagas ofertadas pelo Sistema Nacional do Emprego (Sine), com 144 encaminhamentos durante o primeiro semestre de 2026.
Em Cariacica, a prefeitura estima uma população de 370 pessoas em situação de rua. E esse público é atendido pelas políticas oferecidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).
O município oferece 40 vagas em um abrigo para pessoas adultas e mais 40 vagas no Centro POP, com quatro refeições diárias, além de espaços destinados à higiene pessoal. Com a ajuda da Secretaria de Saúde, a prefeitura oferece o Consultório na Rua, garantindo acesso aos cuidados básicos e à rede de saúde.
Em 2026, o Espírito Santo alcançou o maior número de pessoas vivendo em situação de rua, sendo atualmente o 13º estado do país. Já Vitória é a 22ª entre as capitais.
Para o Estado, segundo esses dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, o aumento foi de 56% de 2020 para 2026, saltando de 3.211 para 5.008. Enquanto para Vitória, o crescimento foi de 80%. Eram 681 pessoas, em 2020, vivendo em situação de rua na Capital.
Mesmo com a queda para 552 pessoas, em 2021, todos os anos seguintes foram de crescimento: 585, em 2022; 766, em 2023; 993, em 2024; e 1.146, em 2025.