Suspeito de atear fogo em homem em situação de rua na Serra é preso

O suspeito de atear fogo em um homem em situação de rua de 33 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (22), em uma feira livre de Nova Almeida, na Serra, na Grande Vitória — mesmo bairro onde o crime ocorreu, na noite anterior.





A corporação ainda informou que o suspeito, de 30 anos, atacou a vítima enquanto ela estava dormindo, em uma localidade conhecida como Cais dos Barcos, onde há uma concentração de pessoas em situação de rua. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde permanecia internada até a última atualização desta matéria.





O homem confessou o crime à Polícia Civil e foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de fogo e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Após isso, ele foi encaminhado ao sistema prisional.





Inicialmente, a Polícia Civil havia afirmado que o suspeito tinha ligação com o tráfico de drogas. Entretando, nesta terça-feira (28), a defesa do homem entrou em contato com A Gazeta informando que o fato não procede. Procurada novamente pela reportagem, a corporação enviou nota corrigindo a informação.





"A apuração preliminar do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) indicou que o suspeito teria uma ligação com o tráfico de drogas da região. No entanto, após o aprofundamento das diligências por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, a ligação foi descartada", disse a Polícia Civil, em nota.