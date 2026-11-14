Receita de rocambole de doce de leite para o fim de semana: veja como fazer

Em dias de clima ameno e chuvoso, a mesa do lanche da tarde pede um bolo para acompanhar aquele café fresquinho, que acabou de ser feito. Mas no fim de semana, se você tiver mais tempo de sobra, dá pra inovar.
Pensando nisso, escolhemos uma receita de rocambole, com uma massa fofa que desmancha na boca e recheio de doce de leite na medida. Gostou da dica? Veja abaixo o passo a passo.
Ingredientes:
Massa
- 6 ovos
- 5 colheres (sopa) de água
- Meia xícara (chá) de açúcar
- Meia xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 lata de leite condensado (395g)
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo:
Massa
- Em uma batedeira, bata os ovos com a água até dobrar de volume. Sem parar de bater, junte o açúcar aos poucos, e bata até formar uma mistura clara e fofa.
- Desligue a batedeira e peneire a farinha de trigo e o fermento em pó, misturando levemente.
- Despeje em uma assadeira retangular (31 cm x 42 cm) forrada com papel-manteiga, e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por aproximadamente 20 minutos.
- Retire do forno e desenforme ainda quente sobre um papel-manteiga polvilhado com açúcar.
Recheio
- Retire o rótulo e o excesso de cola da lata.
- Em uma panela de pressão, coloque a lata fechada de leite condensado e água suficiente para cobrir toda a lata.
- Tampe a panela de pressão, leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 20 minutos (contados após início da fervura).
- Espere sair toda a pressão, abra a panela, retire a lata com cuidado e deixe-a esfriar completamente antes de abri-la.
- Transfira o conteúdo para um recipiente e misture para ficar homogêneo.
- Espalhe o doce de leite pela massa, enrole e polvilhe o açúcar de confeiteiro.