Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Receita de rocambole de doce de leite para o fim de semana: veja como fazer
Para adoçar

Receita de rocambole de doce de leite para o fim de semana: veja como fazer

A massa fofa, enrolada com recheio cremoso, faz da sobremesa uma ótima pedida para acompanhar o café, de manhã ou à tarde
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 07:00

Rocambole de doce de leite
Rocambole de doce de leite. Foto: Acervo/Nestlé

Em dias de clima ameno e chuvoso, a mesa do lanche da tarde pede um bolo para acompanhar aquele café fresquinho, que acabou de ser feito. Mas no fim de semana, se você tiver mais tempo de sobra, dá pra inovar.


Pensando nisso, escolhemos uma receita de rocambole, com uma massa fofa que desmancha na boca e recheio de doce de leite na medida. Gostou da dica? Veja abaixo o passo a passo.   

Rocambole de doce de leite

Ingredientes:

Massa

  • 6 ovos
  • 5 colheres (sopa) de água
  • Meia xícara (chá) de açúcar
  • Meia xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
Recheio
  • 1 lata de leite condensado (395g)
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar


Modo de preparo:


Massa 

  1. Em uma batedeira, bata os ovos com a água até dobrar de volume. Sem parar de bater, junte o açúcar aos poucos, e bata até formar uma mistura clara e fofa.
  2. Desligue a batedeira e peneire a farinha de trigo e o fermento em pó, misturando levemente.
  3. Despeje em uma assadeira retangular (31 cm x 42 cm) forrada com papel-manteiga, e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por aproximadamente 20 minutos.
  4. Retire do forno e desenforme ainda quente sobre um papel-manteiga polvilhado com açúcar.


Recheio

  1. Retire o rótulo e o excesso de cola da lata.
  2. Em uma panela de pressão, coloque a lata fechada de leite condensado e água suficiente para cobrir toda a lata.
  3. Tampe a panela de pressão, leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 20 minutos (contados após início da fervura).
  4. Espere sair toda a pressão, abra a panela, retire a lata com cuidado e deixe-a esfriar completamente antes de abri-la.
  5. Transfira o conteúdo para um recipiente e misture para ficar homogêneo.
  6. Espalhe o doce de leite pela massa, enrole e polvilhe o açúcar de confeiteiro.

Veja Também 

Rocambole de carne (Imagem: Timolina | Shutterstock)

5 receitas de rocambole ricas em proteínas para o almoço

Imagem de destaque

Veja como fazer um delicioso rocambole de ricota com morango

Imagem de destaque

Que tal um rocambole de chocolate? Receita dá água na boca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Culinária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
15 de novembro é feriado de quê? Por que historiadores acreditam que a monarquia sofreu 'um golpe'
Interação de Luísa Sonza representa esperança para o funk capixaba
DJ capixaba cria música com nome de Luísa Sonza e recebe comentário da cantora
Imagem de destaque
A República: uma obra inacabada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.