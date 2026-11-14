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Renata Rasseli

Galeria do ES celebra 20 anos com festa, perfomance e nova exposição

Lara Brotas e Sandra Matias receberam artistas, colecionadores, curadores, empresários, estudantes, parceiros e amigos nesta quinta-feira (12)

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

14 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Sandra Matias, a secretária de Estado da Cultura Carol Ruas e Lara Brotas
As anfitriãs Sandra Matias e  e Lara Brotas com a secretária de Estado da Cultura Carol Ruas: celebrando os 20 anos da Matias Brotas.  Cacá Lima

A noite desta quinta-feira (12) foi marcada por emoção, encontros e celebração. O Teatro Universitário da Ufes  ficou pequeno para receber artistas, colecionadores, curadores, empresários, estudantes, parceiros e amigos que se reuniram para comemorar os 20 anos da Galeria Matias Brotas, instituição que há duas décadas contribui para o desenvolvimento e a projeção da arte contemporânea no Espírito Santo. As anfitriãs foram Sandra Matias e Lara Brotas. 


Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu no palco, quando o Quarteto Zuri apresentou um repertório especialmente preparado para a ocasião, enquanto a artista visual Ana Coutinho criava uma pintura ao vivo, em diálogo com a música. 


A celebração seguiu na sede da galeria, com a abertura de “20 Agora”, exposição com curadoria de Paulo Sérgio Duarte. A mostra reúne mais de 40 artistas de diferentes gerações da arte brasileira e ocupa três espaços culturais: a Matias Brotas, o Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) e a Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU), na UFES.


Entre os artistas presentes na exposição estão nomes de projeção nacional, como Nuno Ramos, José Bechara, Raul Mourão, Vanderlei Lopes, Antônio Bokel e Renata Egreja, ao lado de importantes artistas capixabas, como Rosana Paste, Elvys Chaves, Carlo Schiavini e Sandro Novaes.

Veja quem passou pela festa na galeria de Cacá Lima.

Lançamento imobiliário
Thiago Sirtoli, André Pretti e Livia Giacomin
Thiago Sirtoli, André Pretti e Livia Giacomin, diretores da Mivita, no lançamento de mais um empreendimento: o Dom, localizado em frente à Ufes, na Mata da Praia, é inspirado na Bauhaus, escola alemã de arte, design e arquitetura. O decór da festa, realizada nesta quinta, na Casa Mizzi, foi todo inspirado nesta estética em uma paleta de cores primárias com vermelho, amarelo e azul, e antúrios vermelhos. Divulgação

Interiorização

Sesc inaugura três teatros e amplia acesso à cultura 

Idalberto Moro convida para o lançamento de três teatros do Sesc no Espírito Santo. O primeiro será para Linhares, no próximo dia 19, e os outros para Aracruz e Vila Velha. O objetivo é fortalecer a produção artística, ampliar o acesso à cultura local e nacional e avançar no programa de interiorização. Para 2027, estão previstos teatros também para as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.

Prêmio
Larissa de Aquino Fleischmann, gerente de Comunicação e Gente da Vports, ladeada por e Patricia Xavier da Silva e Laís Morsani
Larissa de Aquino Fleischmann, gerente de Comunicação e Gente da Vports, ladeada por  e Patricia Xavier da Silva e Laís Morsani na cerimônia de entrega do Prêmio Ser Humano 2026, promovido pela ABRH-ES. A empresa foi premiada pelo programa Mulheres no Porto, que incentiva o desenvolvimento profissional e o protagonismo feminino no setor portuário.
 Divulgação

Loja solidária

Da Tutte Mani retorna ao Shopping Vitória

Entre cores, texturas e histórias costuradas à mão, a Da Tutte Mani, loja solidária do Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), está de volta ao Shopping Vitória neste Natal para mais uma temporada de vendas na capital capixaba. Até 24 de dezembro, o público poderá conhecer e adquirir peças artesanais produzidas por 19 associações e grupos de voluntárias assessorados pelo Instituto em 11 municípios do Espírito Santo. A loja ficará instalada no 1º piso do shopping, próximo à entrada da Padaria Monza, no acesso F. Cada peça feita à mão valoriza os sabores artesanais transmitidos entre gerações. Os produtos são opções para quem busca presentes de Natal com identidade, história e propósito, com preços a partir de R$ 15.

Empreendedorismo feminino
As empresárias Fernanda Nolasco e Glenda Amaral no pré-lançamento da Câmara da Mulher Empreendedora da Fecomércio-ES no Inspira Mais Senac
As empresárias Fernanda Nolasco e Glenda Amaral no pré-lançamento da Câmara da Mulher Empreendedora da Fecomércio-ES no Inspira Mais Senac.  Carol Veiga

Parabéns pra vocês! 
Luciana Puppin e Otacílio Pedrinha convidam para comemoração dos seus aniversários, no dia 5 de dezembro, no Lareira Up, em Vitória.


Paisagismo

Sinthia Ferrari assina o paisagismo interno e externo da nova agência do Sicoob na Praia do Canto. 

Conexão Sampa-Vix
Quem reapareceu na Ilha foi a nossa Emar Batalha. Matou saudade dos conterrâneos na festa de aniversário da Matias Brotas e jantou com a artista Adrianna Eu e com as amigas Ana Clark, Andressa Allen e Marilene Moretto, na quinta-feira (12), no  Grand Cave. 

No Rio 
O médico norte-americano Robert Janett, especialista em atenção primária e professor da Harvard Medical School, será um dos convidados internacionais do Sênior Summit Rio 2026 – Geriatria e Gerontologia, promovido pela MedSênior. O encontro será realizado neste sábado, 14 de novembro, no Hilton Rio de Janeiro Copacabana. A programação também inclui a conferência “Cuidado à Saúde em Idosos – Desafios e Oportunidades”, com os médicos Roni Chaim Mukamal e Carlos Augusto Lobbé, com medição do presidente do congresso, Dr. Cristiano Nascimento. O Summit reunirá médicos, pesquisadores, profissionais da saúde e acadêmicos para discutir avanços e desafios relacionados ao envelhecimento.

Aniversário
Andrea e Marcus Magalhães
As paisagens geladas da Patagônia são o cenário escolhido por Andrea e Marcus Magalhães para celebrar uma data especial: os 60 anos de Marcus. Em uma viagem que combina aventura, natureza e contemplação, o casal percorre destinos emblemáticos do extremo sul da América do Sul, como Ushuaia e El Calafate. Na foto, o registro é do Glaciar Perito Moreno, uma das maravilhas naturais da região e um dos pontos altos dessa experiência pelos caminhos do chamado fim do mundo.  Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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