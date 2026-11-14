Galeria do ES celebra 20 anos com festa, perfomance e nova exposição

A noite desta quinta-feira (12) foi marcada por emoção, encontros e celebração. O Teatro Universitário da Ufes ficou pequeno para receber artistas, colecionadores, curadores, empresários, estudantes, parceiros e amigos que se reuniram para comemorar os 20 anos da Galeria Matias Brotas, instituição que há duas décadas contribui para o desenvolvimento e a projeção da arte contemporânea no Espírito Santo. As anfitriãs foram Sandra Matias e Lara Brotas.
Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu no palco, quando o Quarteto Zuri apresentou um repertório especialmente preparado para a ocasião, enquanto a artista visual Ana Coutinho criava uma pintura ao vivo, em diálogo com a música.
A celebração seguiu na sede da galeria, com a abertura de “20 Agora”, exposição com curadoria de Paulo Sérgio Duarte. A mostra reúne mais de 40 artistas de diferentes gerações da arte brasileira e ocupa três espaços culturais: a Matias Brotas, o Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) e a Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU), na UFES.
Entre os artistas presentes na exposição estão nomes de projeção nacional, como Nuno Ramos, José Bechara, Raul Mourão, Vanderlei Lopes, Antônio Bokel e Renata Egreja, ao lado de importantes artistas capixabas, como Rosana Paste, Elvys Chaves, Carlo Schiavini e Sandro Novaes.
Veja quem passou pela festa na galeria de Cacá Lima.
Interiorização
Sesc inaugura três teatros e amplia acesso à cultura
Idalberto Moro convida para o lançamento de três teatros do Sesc no Espírito Santo. O primeiro será para Linhares, no próximo dia 19, e os outros para Aracruz e Vila Velha. O objetivo é fortalecer a produção artística, ampliar o acesso à cultura local e nacional e avançar no programa de interiorização. Para 2027, estão previstos teatros também para as cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.
Loja solidária
Da Tutte Mani retorna ao Shopping Vitória
Entre cores, texturas e histórias costuradas à mão, a Da Tutte Mani, loja solidária do Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), está de volta ao Shopping Vitória neste Natal para mais uma temporada de vendas na capital capixaba. Até 24 de dezembro, o público poderá conhecer e adquirir peças artesanais produzidas por 19 associações e grupos de voluntárias assessorados pelo Instituto em 11 municípios do Espírito Santo. A loja ficará instalada no 1º piso do shopping, próximo à entrada da Padaria Monza, no acesso F. Cada peça feita à mão valoriza os sabores artesanais transmitidos entre gerações. Os produtos são opções para quem busca presentes de Natal com identidade, história e propósito, com preços a partir de R$ 15.
Parabéns pra vocês!
Luciana Puppin e Otacílio Pedrinha convidam para comemoração dos seus aniversários, no dia 5 de dezembro, no Lareira Up, em Vitória.
Paisagismo
Sinthia Ferrari assina o paisagismo interno e externo da nova agência do Sicoob na Praia do Canto.
Conexão Sampa-Vix
Quem reapareceu na Ilha foi a nossa Emar Batalha. Matou saudade dos conterrâneos na festa de aniversário da Matias Brotas e jantou com a artista Adrianna Eu e com as amigas Ana Clark, Andressa Allen e Marilene Moretto, na quinta-feira (12), no Grand Cave.
No Rio
O médico norte-americano Robert Janett, especialista em atenção primária e professor da Harvard Medical School, será um dos convidados internacionais do Sênior Summit Rio 2026 – Geriatria e Gerontologia, promovido pela MedSênior. O encontro será realizado neste sábado, 14 de novembro, no Hilton Rio de Janeiro Copacabana. A programação também inclui a conferência “Cuidado à Saúde em Idosos – Desafios e Oportunidades”, com os médicos Roni Chaim Mukamal e Carlos Augusto Lobbé, com medição do presidente do congresso, Dr. Cristiano Nascimento. O Summit reunirá médicos, pesquisadores, profissionais da saúde e acadêmicos para discutir avanços e desafios relacionados ao envelhecimento.
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