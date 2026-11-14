Galeria do ES celebra 20 anos com festa, perfomance e nova exposição

A noite desta quinta-feira (12) foi marcada por emoção, encontros e celebração. O Teatro Universitário da Ufes ficou pequeno para receber artistas, colecionadores, curadores, empresários, estudantes, parceiros e amigos que se reuniram para comemorar os 20 anos da Galeria Matias Brotas, instituição que há duas décadas contribui para o desenvolvimento e a projeção da arte contemporânea no Espírito Santo. As anfitriãs foram Sandra Matias e Lara Brotas.





Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu no palco, quando o Quarteto Zuri apresentou um repertório especialmente preparado para a ocasião, enquanto a artista visual Ana Coutinho criava uma pintura ao vivo, em diálogo com a música.





A celebração seguiu na sede da galeria, com a abertura de “20 Agora”, exposição com curadoria de Paulo Sérgio Duarte. A mostra reúne mais de 40 artistas de diferentes gerações da arte brasileira e ocupa três espaços culturais: a Matias Brotas, o Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) e a Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU), na UFES.





Entre os artistas presentes na exposição estão nomes de projeção nacional, como Nuno Ramos, José Bechara, Raul Mourão, Vanderlei Lopes, Antônio Bokel e Renata Egreja, ao lado de importantes artistas capixabas, como Rosana Paste, Elvys Chaves, Carlo Schiavini e Sandro Novaes.



Veja quem passou pela festa na galeria de Cacá Lima.