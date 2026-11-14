GWM dará prioridade a fornecedores que estiverem próximos da fábrica de Aracruz

A Great Wall Motors (GWM), realizou, nos últimos dias, a sua concorrida Conferência Global de Fornecedores, em Baoding, China. As maiores empresas da cadeia automotiva mundial estavam por lá. A gigante chinesa tratou de seus investimentos, entre eles o de Aracruz, e avisou que priorizará empresas que instalarem unidades próximas da futura planta capixaba. O objetivo dos chineses é, no médio prazo, contar com o máximo de material produzido no Brasil em seus veículos. Não se trata de bondade, mas de negócios. Por exemplo: se quiser chegar ao mercado da União Europeia a partir do acordo feito com o Mercosul, o nível de conteúdo local na produção contará bastante.



Executivos da Nova ES, agência de atração de investimentos para o Estado, participaram do encontro e a GWM indicou a Nova como interlocutora para empresas interessadas em avaliar investimentos no Espírito Santo. A missão já resultou no mapeamento inicial de 17 empresas ou grupos empresariais e na identificação de 24 contatos empresariais, com oportunidades relacionadas a diferentes segmentos da cadeia automotiva. O trabalho pode impulsionar a chegada de fabricantes de baterias, componentes eletrônicos, sistemas de segurança, estruturas metálicas e outras autopeças.



Trata-se de uma nova vertical de negócios industriais a serem atraídos para o Estado, tudo ancorado pela GWM - que pretende começar a produzir no Estado em 2029 (isso pode ser antecipado) e chegará a 200 mil carros por ano saindo da linha de Aracruz no começo da próxima década. Dando certo, serão mais algumas centenas de milhões de dólares investidos por aqui. "A instalação da GWM, o anúncio feito pela E-Motors e outras indústrias presentes na lista da Nova ES representam um ciclo, atraindo empresas que buscam atender a demanda e ampliar sua presença no mercado brasileiro", assinalou o diretor de Negócios da Nova ES, Danilo Pescuma, que está na China e ficará por lá até o dia 18.