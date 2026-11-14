Cenário pós-eleitoral em Brasília aponta expectativas por agenda de mudanças

Aí vem o foco da proposta dele para ancorar as expectativas: A virada depende de um anúncio claro, ainda em dezembro, de como será contido o crescimento da despesa, “que vem subindo cerca de 5% ao ano em termos reais, contra uma média de 2,6%” do PIB.





E arremata. Isso não exige cortes de R$ 50 bilhões ou R$ 200 bilhões. “Ninguém está defendendo o corte de programas sociais. A questão é segurar o crescimento da despesa abaixo do crescimento do PIB”. Enfatizou que este sinal precisa vir em dezembro.





“Com credibilidade, os juros caem e a dívida passa a crescer mais devagar”. Citou como exemplo o ciclo de ajuste entre 2016 e 2019. A Selic caiu de 14,24% em maio de 2026 para 6,5% em maio de 2018 e chegou a 4,5% no fim de 2019. Para ele, hoje uma Selic de 7,5% a 8% é possível.





A resultante é a queda acentuada do déficit nominal e da dívida pública. Em ambiente de ancoragem das expectativas. A proposta do Mansueto está no foco dos debates no governo. Especula-se, até, que ele também está cotado para ser Ministro da Fazenda.





Já no plano institucional, a rota do mudar ou mudar em Brasília aponta para a reforma do sistema eleitoral, para valer em transição a partir de 2030. E também da adoção do semipresidencialismo, para valer a partir de 2034.





Enquanto isto, aguarda-se o início da nova legislatura no Congresso Nacional, em primeiro de fevereiro de 2027, para o novo Senado da República impulsionar uma nova reforma do judiciário.





O eco das ruas não deverá se afastar de Brasília.