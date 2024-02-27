Veja como fazer um delicioso rocambole de ricota com morango

Está em busca de uma receita doce para incrementar seu chá da tarde? Pois aqui vai uma dica deliciosa: rocambole de ricota com morangos frescos.
Coberta com uma camada generosa de glacê, a massa é molhadinha e envolve um recheio saboroso e pedaçudo, cravejado de frutas picadinhas e com um contraste de sabor todo especial.
Deu água na boca? Então acompanhe abaixo, passo a passo, a receita dessa gostosura.
ROCAMBOLE DE RICOTA COM MORANGO
Ingredientes:
Massa:
- 1 xícara (chá) de açúcar refinado (160g)
- 3 unidades ovo (180g)
- 1 pitada de sal
- 5 colheres (sopa) de água (75ml)
- 1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml)
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo (110g)
- 1 colher (chá) de fermento em pó (4g)
- Manteiga sem sal para untar
- Açúcar refinado para polvilhar
- 1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro (115g)
- 1/4 xícara (chá) de manteiga sem sal (45g)
- 250g de ricota fresca passada pela peneira
- 1 colher (chá) de glicose de milho (6g)
- 1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml)
- 1 e 1/2 xícara (chá) de morangos picados (210g)
- 3 e 1/4 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro (373.75g)
- 1/2 tablete de manteiga sem sal (100g)
- 1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml)
- 4 colheres (sobremesa) de creme de leite (80g)
Modo de preparo:
- Massa: bata o açúcar refinado com os ovos e o sal até dobrar o volume. Acrescente a água, aos poucos, e continue batendo. Junte a essência de baunilha. Incorpore a farinha de trigo e o fermento em pó peneirados juntos, sem bater. Distribua a massa em uma assadeira retangular baixa grande para rocambole (42 x 28 cm) untada e forrada com papel manteiga também untado. Asse no forno preaquecido. Desenforme sobre um pano úmido e polvilhado com açúcar refinado. Desenforme morno.
- Recheio: bata o açúcar de confeiteiro com a manteiga. Acrescente a ricota e a glicose de milho e continue batendo. Coloque a essência de baunilha e misture os morangos sem amassá-los. Recheie o rocambole e enrole.
- Glacê: misture os ingredientes e bata até obter um creme homogêneo. Cubra o rocambole com o glacê e sirva em temperatura ambiente.
Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Nível: médio
Fonte : União.
