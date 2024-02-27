Cremoso

Veja como fazer um delicioso rocambole de ricota com morango

Receita sugerida pelo HZ rende em média 16 fatias e pode incrementar sua mesa no chá da tarde, no brunch ou em um evento intimista
Evelize Calmon

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 07:00

Rocambole de ricota com morangos
Rocambole de ricota com morangos é uma ideia para o chá da tarde Crédito: União/Divulgação
Está em busca de uma receita doce para incrementar seu chá da tarde? Pois aqui vai uma dica deliciosa: rocambole de ricota com morangos frescos.  
Coberta com uma camada generosa de glacê, a massa é molhadinha e envolve um recheio saboroso e pedaçudo, cravejado de frutas picadinhas e com um contraste de sabor todo especial. 
Deu água na boca? Então acompanhe abaixo, passo a passo, a receita dessa gostosura. 

ROCAMBOLE DE RICOTA COM MORANGO

Ingredientes: 

Massa:
  • 1 xícara (chá) de açúcar refinado (160g)
  • 3 unidades ovo (180g)
  • 1 pitada de sal
  • 5 colheres (sopa) de água (75ml)
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml)
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo (110g)
  • 1 colher (chá) de fermento em pó (4g)
  • Manteiga sem sal para untar
  • Açúcar refinado para polvilhar
Recheio: 
  • 1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro (115g)
  • 1/4 xícara (chá) de manteiga sem sal (45g)
  • 250g de ricota fresca passada pela peneira
  • 1 colher (chá) de glicose de milho (6g)
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml)
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de morangos picados (210g)
Glacê:
  • 3 e 1/4 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro (373.75g)
  • 1/2 tablete de manteiga sem sal (100g)
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml)
  • 4 colheres (sobremesa) de creme de leite (80g)

Modo de preparo:

  1. Massa: bata o açúcar refinado com os ovos e o sal até dobrar o volume. Acrescente a água, aos poucos, e continue batendo. Junte a essência de baunilha. Incorpore a farinha de trigo e o fermento em pó peneirados juntos, sem bater. Distribua a massa em uma assadeira retangular baixa grande para rocambole (42 x 28 cm) untada e forrada com papel manteiga também untado. Asse no forno preaquecido. Desenforme sobre um pano úmido e polvilhado com açúcar refinado. Desenforme morno.
  2. Recheio: bata o açúcar de confeiteiro com a manteiga. Acrescente a ricota e a glicose de milho e continue batendo. Coloque a essência de baunilha e misture os morangos sem amassá-los. Recheie o rocambole e enrole.
  3. Glacê: misture os ingredientes e bata até obter um creme homogêneo. Cubra o rocambole com o glacê e sirva em temperatura ambiente.
Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Nível: médio
Fonte : União.
