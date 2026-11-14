Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos após suposta discussão em Noronha

Bruna Marquezine e Shawn Mendes teriam discutido durante a madrugada desta sexta-feira (13), em Fernando de Noronha (PE). O casal está no arquipélago para acompanhar o casamento de Léo Fuchs e Gustavo Oliveira, marcado para sábado (14).

Um vídeo gravado por uma pessoa que passava de carro mostra os dois caminhando por uma rua da ilha e conversando a certa distância um do outro. O registro levantou suspeitas de um desentendimento entre a atriz e o cantor.

Bruna também teria sido vista chorando em frente à pousada onde está hospedada com Shawn. Segundo relatos, o cantor deixou o local e seguiu para uma praça. Horas depois, voltou para conversar com a namorada.

Apesar dos rumores, os dois foram vistos juntos nesta sexta-feira (13). Sob o sol de Noronha, Bruna apareceu ajudando o cantor canadense a passar protetor solar durante um momento de descanso no arquipélago.

O casal está em Pernambuco desde quarta-feira (11), quando foi fotografado aproveitando o fim de tarde na praia. Na mesma noite, os dois participaram da festa de boas-vindas aos convidados do casamento, que teve karaokê.

Na quinta-feira (12), Bruna e Shawn compareceram a outra comemoração organizada pelos noivos. Entre os convidados estavam Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Juliette Freire.

Até o momento, Bruna e Shawn não se pronunciaram sobre os rumores de discussão. Os dois são apontados como casal desde o início deste ano, embora os rumores sobre o relacionamento tenham começado em 2025.