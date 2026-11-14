Motociclista morre atropelado por caminhão em São Roque do Canaã

Um motociclista morreu após ser atropelado por um caminhão na noite de sexta-feira (13), no bairro São Roquinho, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada.





Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes receberam a informação de que o motociclista teria perdido o equilíbrio e caído debaixo do caminhão, que trafegava no sentido contrário, sendo atingido pelo veículo.





De acordo com a PM, o motorista do caminhão compareceu espontaneamente à delegacia de Colatina para prestar esclarecimentos. Ele relatou que parou ao perceber uma movimentação incomum no veículo e, ao desembarcar, constatou o acidente. Ainda segundo o caminhoneiro, um morador o orientou a deixar o local por receio de que fosse agredido por outras pessoas.





O motorista realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.





A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem. O texto poderá ser atualizado.