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Acidente

Motociclista morre atropelado por caminhão em São Roque do Canaã

Segundo informações recebidas pela PM, vítima teria perdido o equilíbrio e caído debaixo do veículo; motorista se apresentou à polícia

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 09:43

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

14 nov 2026 às 09:43
Acidente deixou um homem morto em São Roque do Canaã, na noite de sexta-feira (13) Leitor | A Gazeta

Um motociclista morreu após ser atropelado por um caminhão na noite de sexta-feira (13), no bairro São Roquinho, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada.


Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes receberam a informação de que o motociclista teria perdido o equilíbrio e caído debaixo do caminhão, que trafegava no sentido contrário, sendo atingido pelo veículo.


De acordo com a PM, o motorista do caminhão compareceu espontaneamente à delegacia de Colatina para prestar esclarecimentos. Ele relatou que parou ao perceber uma movimentação incomum no veículo e, ao desembarcar, constatou o acidente. Ainda segundo o caminhoneiro, um morador o orientou a deixar o local por receio de que fosse agredido por outras pessoas.


O motorista realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.


A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem. O texto poderá ser atualizado.

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