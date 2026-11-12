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Trânsito

Motociclista morre após acidente com caminhão na BR 101, no Norte do ES

Publicado em

12 nov 2026 às 09:52
Acidente aconteceu na noite de quarta-feira (11)
Segundo a PRF, Anderson dos Santos, de 22 anos, conduzia a motocicleta quando teria colidido de frente com o caminhão Reprodução | Redes Sociais

Um motociclista de 22 anos, identificado como Anderson dos Santos, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na BR 101, no limite entre Aracruz e Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (11). De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta teria colidido de frente com o caminhão. O jovem morreu no local.


Segundo a PRF, o caminhoneiro não ficou ferido e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Conforme a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração do trecho, foram acionados uma ambulância, um guincho, um veículo de inspeção e a Polícia Científica para atender à ocorrência. O trânsito no local não foi afetado.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Prejuízo de R$ 7 mil

Criminosos rendem família e roubam 250 kg de pimenta-do-reino em Jaguaré

Publicado em 12/11/2026 às 10:45

Três homens encapuzados e armados invadiram uma propriedade rural em Vargem Grande, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, e roubaram cerca de 250 kg de pimenta-do-reino e um carro Fiat Uno, na noite de quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, o proprietário, o filho dele e um trabalhador foram rendidos e amarrados durante a ação. O prejuízo estimado é de R$ 7 mil.


Em entrevista à repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, a dona da propriedade relatou que os suspeitos chegaram ao local por volta das 19h e renderam as pessoas que estavam na propriedade antes de levar os produtos.


Além das sacas de pimenta-do-reino, os criminosos também roubaram celulares e um Fiat Uno. O veículo foi encontrado abandonado na manhã desta quinta-feira (12), em meio a uma plantação na região.


O caso é investigado pela Delegacia de Jaguaré, que trabalha para identificar e responsabilizar os suspeitos. Informações sobre os autores do crime podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O anonimato é garantido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Roda de carro quebra e frustra furto de 200 abacaxis em Marataízes

Publicado em 12/11/2026 às 09:42
Abacaxis são furtados em Marataízes
Abacaxis são furtados em Marataízes Reprodução/ @marata_news

Cerca de 200 abacaxis furtados foram encontrados dentro de um carro abandonado em uma plantação na localidade de Canaã, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (11). O veículo foi deixado no local depois que uma das rodas quebrou, impedindo a fuga dos suspeitos.


A Guarda Civil Municipal foi acionada pela central de videomonitoramento. Segundo a corporação, o proprietário da plantação encontrou o automóvel na roça, com a roda dianteira direita danificada, e comunicou o fato às autoridades.


Durante a vistoria, os agentes localizaram as frutas no interior do veículo. Não havia ninguém no local. A equipe acionou um guincho para remover o automóvel e registrou a ocorrência.


O caso será investigado pela Polícia Civil. Segundo a corporação, a Delegacia de Polícia de Marataízes trabalha para identificar e responsabilizar os suspeitos. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Obra começa no sábado (14)

Escadas metálicas vão ligar Ponte Ayrton Senna aos deques do Canal de Camburi

Publicado em 12/11/2026 às 07:36
Sinalização para pedestres e ciclistas na nova Orla do Canal de Camburi
Escadas vão interligar Ponte Ayrton Senna aos deques do Canal de Camburi Fernando Madeira

A Prefeitura de Vitória vai iniciar, no sábado (14), a instalação da primeira das quatro escadas metálicas que vão interligar Ponte Ayrton Senna aos deques do Canal de Camburi. 


Quando estiverem prontas, as estruturas vão permitir que pedestres e ciclistas que passam pela ponte acessem diretamente os dois deques, enquanto quem estiver nos espaços de convivência sobre a água também poderão subir até a ponte. Segundo a prefeitura, para que seja feito o serviço a Ponte Ayrton Senna será interditada para veículos, ciclistas e pedestres, das 13 às 18 horas, no sentido Praia do Canto-Jardim da Penha.


Cada escada terá 1,5 metro de largura e será composta por dois lances, com um patamar intermediário. A estrutura será de aço galvanizado a fogo e contará com guarda-corpo e guia lateral para bicicletas. O dispositivo permitirá que os ciclistas subam ou desçam empurrando suas bicicletas, facilitando a integração entre a estrutura cicloviária da ponte e os novos espaços urbanizados.


A previsão da prefeitura é que as quatro unidades sejam instaladas até dezembro.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Acidente entre carros deixa três feridos em trevo de Marataízes

Publicado em 11/11/2026 às 17:41
Colisão entre dois carros deixa três pessoas feridas no Sul do ES
Redes Sociais

Um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas no trevo de Lagoa Funda, em Marataízes, no Sul do Espírito Santono início da tarde desta quarta-feira (11).


Segundo a Polícia Militar, os veículos bateram de frente, e apenas uma pessoa saiu ilesa. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

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BR 101 é interditada após acidente entre caminhão e carreta em Rio Novo do Sul

Acidente entre caminhão e carreta interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Norte do ES

BR 101 será totalmente interditada em Ibiraçu nesta quinta (12); veja horário

Publicado em 11/11/2026 às 16:51

A BR 101 será totalmente interditada no quilômetro 212, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, a partir das 14h desta quinta-feira (12), para a detonação de rochas. O serviço faz parte das obras de duplicação do subtrecho C da rodovia, entre Ibiraçu e João Neiva.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, a previsão é de que a operação seja concluída em até duas horas. Caso necessário, o sistema Pare e Siga poderá ser implantado após a detonação, para permitir a circulação alternada de veículos.


A concessionária informou que o serviço será realizado com uso controlado de explosivos, seguindo protocolos de segurança. Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada.


A Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e se programarem para possíveis atrasos durante o período de interdição.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Acidente

Motorista de carro atropela cadeirante na orla de Itaparica em Vila Velha

Publicado em 11/11/2026 às 15:02
Cadeirante é atropelado enquanto atravessava a rua na orla de Vila Velha
Motorista de carro atropela cadeirante na orla de Itaparica em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Um cadeirante foi atropelado por um carro enquanto atravessava a rua na orla de Itaparica, em Vila Velha, nesta quarta-feira (11). Na tentativa de desviar da vítima durante o acidente, o motorista do veículo invadiu a ciclovia e colidiu contra um coqueiro.


De acordo com a Guarda Municipal, quando as equipes chegaram ao local, o cadeirante já havia sido socorrio pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


A reportagem procurou a Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência, mas, às 14h30, o atendimento ainda estava em andamento e outros detalhes não haviam sido divulgados.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Trânsito

Acidente entre caminhão e carreta interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em 11/11/2026 às 13:45
BR 101 é interditada após acidente entre caminhão e carreta em Rio Novo do Sul
Crédito: Leitor A Gazeta

BR 101 ficou totalmente interditada após uma colisão fronta entre um caminhão e uma carreta nesta quarta-feira (11), no quilômetro 383,6, na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 11h20 e provocou o derramamento de carga sobre a pista. Uma pessoa sofreu ferimentos leves.


A interdição causou um congestionamento de aproximadamente 7 quilômetros em cada sentido da rodovia, conforme a PRF. A corporação informou que a pista foi liberada às 17h17.

Atualização

11/11/2026

Esta reportagem foi atualizada com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre a dinâmica do acidente, a gravidade dos ferimentos da vítima, a extensão do congestionamento e o horário de liberação da pista.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Operação

PF prende jovem por armazenar material de abuso sexual infantil no ES

Publicado em 11/11/2026 às 11:58

Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Federal, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil pela internet. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (11), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Única da Comarca de Mantenópolis.


Durante a operação, foram apreendidos um celular, um computador, um notebook e um tablet. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica para aprofundar as investigações e identificar possíveis outros envolvidos.


Segundo a PF, o investigado poderá responder pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil. As penas previstas para os dois crimes, somadas, podem chegar a dez anos de reclusão.


O nome do investigado não foi divulgado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fiscalização

Detran usa radar portátil em operação contra bikes elétricas acima da velocidade em Vila Velha

Publicado em 11/11/2026 às 11:12
Bicicletas elétricas no calçadão da Praia da Costa
Bicicletas elétricas no calçadão da Praia da Costa Carlos Alberto Silva

O Detran|ES realiza nesta quarta-feira (11) uma operação educativa e de fiscalização voltada aos condutores de bicicletas elétricas na orla de Vila Velha. A ação, que usará radar portátil para verificar a velocidade dos veículos, tem como objetivo orientar os usuários sobre as regras de circulação e conscientizar sobre o uso seguro desse modal, além de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito.

Realizada em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e a Guarda Municipal de Vila Velha, a operação começou às 9h na Avenida Champagnat, no módulo da Guarda, e segue às 14h, na orla de Itaparica, próximo ao Quiosque do Jajá.


Texto produzido por Kamila Rossi, aluna do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira

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Kamila Rossi

Residente / [email protected]
Kamila Rossi
Trânsito

Carreta com tecidos tomba em praça de pedágio na BR 101, em São Mateus

Publicado em 11/11/2026 às 09:35
Acidente aconteceu na noite de terça-feira (10)
Carreta colidiu contra uma defensa metálica de proteção da área de atendimento ao usuário da Ecovias Capixaba Crédito: Divulgação | PRF

Uma carreta que transportava tecidos tombou na praça de pedágio da BR 101em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, após colidir contra uma defensa metálica que protege a área de atendimento aos usuários da rodovia. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (10).


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 22h. O motorista relatou aos policiais que ficou desorientado por causa da chuva forte e acabou entrando na área de estacionamento das ambulâncias, sem conseguir desviar da estrutura. Ele não ficou ferido.


O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Segundo a PRF, parte da carga começou a ser transferida ainda na noite de terça-feira.


A Ecovias Capixaba, responsável pela administração do trecho, informou que, na manhã desta quarta-feira (11), o transbordo da carga continuava para que, posteriormente, a carreta pudesse ser retirada. Às 9h, o trânsito no local fluía por meio de um desvio.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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