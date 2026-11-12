Motociclista morre após acidente com caminhão na BR 101, no Norte do ES

Um motociclista de 22 anos, identificado como Anderson dos Santos, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na BR 101, no limite entre Aracruz e Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (11). De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta teria colidido de frente com o caminhão. O jovem morreu no local.





Segundo a PRF, o caminhoneiro não ficou ferido e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Conforme a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração do trecho, foram acionados uma ambulância, um guincho, um veículo de inspeção e a Polícia Científica para atender à ocorrência. O trânsito no local não foi afetado.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.