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Pelos oceanos

Pesquisador da Ufes participa de documentário da National Geographic

Angelo Bernardino, que é explorador da National Geographic há quase 10 anos, participou de três das expedições que estão documentadas no filme
Redação A Gazeta

Redação A Gazeta

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 10:57

Angelo Bernardino participou de expedições da National Geographic
Angelo Bernardino participou de expedições da National Geographic Fotos: Divulgação e Reprodução @natgeotv

A partir de hoje é possível acompanhar uma equipe de exploradores da National Geographic em expedições pelos cinco oceanos. Tudo porque estreiou o filme Expedição: salvando nossos mares (Expedition: saving our seas), que chega ao streaming Disney+. Pesquisas desenvolvidas pelo professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Angelo Bernardino estão entre as documentadas no filme.


"O oceano nos conecta em todo o planeta! Estou feliz em dividir o trailer do documentário 'Expedition: saving our seas'. Como um explorador da da National Geographic tive o privilégio de me unir a uma equipe mundial investigando soluções críticas para a vida marinha em todas as cinco bacias oceânicas", escreveu Angelo em uma rede social. 


Pelo caminho, os exploradores mapeiam ecossistemas ocultos, descobrem novas espécies e investigam as forças que transformam a vida marinha. Unindo tecnologia de ponta ao conhecimento de comunidades costeiras, eles revelam soluções para proteger nossos mares em um momento crítico.


Angelo conta que o filme documenta uma série de expedições de exploradores do mundo que fizeram pesquisas nas cinco bacias oceânicas ao redor do planeta. "São cinco principais oceanos com exploradores trabalhando em diferentes temas para mostrar as mudanças climáticas que eles sofrem", conta. 


O filme documenta, de várias formas, como os oceanos têm mudado e sido impactados por mudanças como o aquecimento, a acidificação e desoxigenação. "E mostra também algumas surpresas". 


O professor, que é explorador da National Geographic há quase 10 anos, participou de três das expedições que estão documentadas no filme. "Uma delas foi na Antártica, onde fizemos uma expedição no final de 2024 no navio oceanográfico Falkor (too). Lá trabalhamos com o estudo de excitações frias de metano, que são áreas dos oceanos onde o metano escapa do fundo e pode chegar à atmosfera. E como o metano é um gás estufa poderoso, isso tem uma importância climática muito grande", conta.

Angelo Bernardino em pesquisa na Gambia (floresta de manguezais)
Angelo Bernardino em pesquisa na Gambia (floresta de manguezais) Divulgação Angelo Bernardino

Fiz algumas expedições ao longo desses últimos anos junto com vários outros colegas de todo o mundo, principalmente na Antártica, na Gâmbia e no oceano Atlântico

Angelo Fraga Bernardino Oceanógrafo

Já em Gâmbia, no extremo oeste do continente Africano, o professor também colaborou no mapeamento de manguezais costeiros, trabalhando com estimativas de estoques de carbono e valor social de florestas de manguezais como forma de suporte para o futuro climático do país africano. "Foi um trabalho para tentar entender a importância dos manguezais para aquelas comunidades e para o país".

Sobre a expedição na Antártica, ele conta que era um grupo de oito exploradores num navio. "Passamos mais de um mês na Antártica, fazendo pesquisas com diferentes objetivos, desde a vida marinha de vertebrados, com pinguins, focas e outros. Outros exploradores foram interessados em microrganismos que vivem no gelo". Outro trabalho que o professor destaca foi o acompanhamento de baleias azuis na Nova Zelândia. 

Produzido pela Offspring Films para a National Geographic, é narrado por Auliʻi Cravalho, conhecida por dar voz a Vaiana na versão original do filme da Disney.

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