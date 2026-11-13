Primeiro festival de cinema indígena acontece neste final de semana em Aracruz

O cinema, memória e identidade cultural vão se encontrar em Aracruz neste final de semana. A primeira edição do “Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural” vai acontecer na aldeia Tekoá Mirim, entre sexta-feira (13) e domingo (15), a partir das 9h30. O festival vai reunir uma programação gratuita que combina exibições cinematográficas, oficinas, conversas e atividades conduzidas por integrantes da comunidade anfitriã.
Além das sessões de cinema, o encontro abre espaço para experiências que aproximam os visitantes dos conhecimentos compartilhados na aldeia. Grafismo indígena, banho de ervas, artesanato, culinária tradicional e uma bênção coletiva conduzida pela pajé Keretxu Endy integram as atividades. A recepção será feita pelo cacique Pedro e pela pajé, que também conduzirão momentos de acolhimento e aproximação com a cultura Guarani.
A programação começa na sexta-feira (13), com atividades voltadas ao público infantil, com a Mostrina Cinematoka e oficinas lúdicas de desenho em projeção. No sábado (14), a mostra amplia as atividades com sessões de filmes, vivências culturais e uma programação noturna especial. E no domingo (15), a programação segue com novas sessões e atividades culturais, encerrando três dias de encontro entre cinema e tradição.
A proposta é aproximar o público da diversidade dos povos originários por meio de histórias contadas a partir de seus próprios olhares. Todos os filmes selecionados foram produzidos ou dirigidos por realizadores indígenas de diferentes etnias e regiões do país, trazendo às telas temas como ancestralidade, espiritualidade, território, resistência e preservação dos modos de vida tradicionais.
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Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural
Quando: de 13 a 15 de novembro
Horário: a partir das 9h30
Onde: Aldeia Tekoá Mirim, em Aracruz (ES)
Entrada: gratuita
Programação: exibição de filmes produzidos ou dirigidos por realizadores indígenas, oficinas, rodas de conversa e vivências culturais.