Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Primeiro festival de cinema indígena acontece neste final de semana em Aracruz
"Cinematoka"

Primeiro festival de cinema indígena acontece neste final de semana em Aracruz

Evento gratuito acontece de 13 a 15 de novembro, na aldeia Tekoá Mirim, com filmes dirigidos por realizadores indígenas, oficinas e atividades
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 17:27

Mostra de cinema indígena terá três dias de programação em aldeia de Aracruz
Mostra de cinema indígena terá três dias de programação em aldeia de Aracruz Márcia Almeida

O cinema, memória e identidade cultural vão se encontrar em Aracruz neste final de semana. A primeira edição do “Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural” vai acontecer na aldeia Tekoá Mirim, entre sexta-feira (13) e domingo (15), a partir das 9h30. O festival vai reunir uma programação gratuita que combina exibições cinematográficas, oficinas, conversas e atividades conduzidas por integrantes da comunidade anfitriã.


Além das sessões de cinema, o encontro abre espaço para experiências que aproximam os visitantes dos conhecimentos compartilhados na aldeia. Grafismo indígena, banho de ervas, artesanato, culinária tradicional e uma bênção coletiva conduzida pela pajé Keretxu Endy integram as atividades. A recepção será feita pelo cacique Pedro e pela pajé, que também conduzirão momentos de acolhimento e aproximação com a cultura Guarani.


A programação começa na sexta-feira (13), com atividades voltadas ao público infantil, com a Mostrina Cinematoka e oficinas lúdicas de desenho em projeção. No sábado (14), a mostra amplia as atividades com sessões de filmes, vivências culturais e uma programação noturna especial. E no domingo (15), a programação segue com novas sessões e atividades culturais, encerrando três dias de encontro entre cinema e tradição.


A proposta é aproximar o público da diversidade dos povos originários por meio de histórias contadas a partir de seus próprios olhares. Todos os filmes selecionados foram produzidos ou dirigidos por realizadores indígenas de diferentes etnias e regiões do país, trazendo às telas temas como ancestralidade, espiritualidade, território, resistência e preservação dos modos de vida tradicionais.

SERVIÇO

Cinematoka – Mostra de Cinema Indígena e Vivência Étnico-Cultural

  • Quando: de 13 a 15 de novembro

  • Horário: a partir das 9h30

  • Onde: Aldeia Tekoá Mirim, em Aracruz (ES)

  • Entrada: gratuita

  • Programação: exibição de filmes produzidos ou dirigidos por realizadores indígenas, oficinas, rodas de conversa e vivências culturais.

Veja Também 

Agenda cultural do ES conta com diversas opções para os capixabas

Murilo Huff, Gastação Infinita, Flinc e Panshow Gastronomia: confira as destaques do final de semana no ES

Jota Quest e Netto Brito farão show no Verão de Vitória

Jota Quest, Parangolé, Netto Brito e Kamisa 10 agitam o verão 2027 em Vitória

Festa literária gratuita terá Djamila Ribeiro, Dora Freind e Jeovanna Vieira neste fim de semana

Festa literária gratuita terá Djamila Ribeiro, Dora Freind e mais neste fim de semana no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Índigenas Mostra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Odorico Roman, vice Rafael Lima e executivo Paulo Pelaipe e Renato convivem com série de transfer bans
Grêmio sofre quinto transfer ban e se isola como time mais punido do Brasil
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção brasileira
Ancelotti diz que período de testes acaba nos jogos contra Japão e Singapura
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira
Raphinha demonstra incômodo com polêmica em meio a lesões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.