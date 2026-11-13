Murilo Huff, Gastação Infinita, Flinc e Panshow Gastronomia: confira as destaques do final de semana no ES

Uma coisa é certa em HZ. Toda vez que o final de semana chega, vocês sabem que a gente traz algumas das melhores opções de rolês que acontecem de sexta-feira (13) até domingo (15). Até porque você que procura um bom descanso ou quer descobrir algo diferente para fazer, merece saber o que está rolando em um estado cheio de peças, música ao vivo, exposições, shows e muito mais. Confira os destaques.





Tem estreia sertaneja neste final de semana. O cantor Murilo Huff estará em Vitória para o seu primeiro show na capital neste sábado (14). Com canções como “Pior Saudade”, “Só Com Ela” e “Dois Enganados”, o goiano apresenta o “Murilo Huff Ao Vivo na Praia” no Tantra Vitória, na praia de Camburi, às 16h, e com participações da dupla Breno & Bernardo. Os ingressos estão a partir de R$ 140, e podem ser adquiridos no site OnTicket ou na bilheteria local.





Pra quem gosta de rock alternativo, também tem rolê neste ‘finde’. A banda capixaba Gastação Infinita se apresentará no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, nos dias 13 e 14 de novembro (sexta-feira e sábado), às 20h, para apresentar ao público o seu álbum “Odisseia na Ideaerradolândia”, lançado em 2024.





A sequência de shows tem o intuito de apresentar primeiro trabalho de estúdio, e os ingressos custam entre R$30 e R$15 (meia-entrada ou meia solidária, disponíveis na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória e no site “Let’s Events”.