Murilo Huff, Gastação Infinita, Flinc e Panshow Gastronomia: confira as destaques do final de semana no ES

Uma coisa é certa em HZ. Toda vez que o final de semana chega, vocês sabem que a gente traz algumas das melhores opções de rolês que acontecem de sexta-feira (13) até domingo (15). Até porque você que procura um bom descanso ou quer descobrir algo diferente para fazer, merece saber o que está rolando em um estado cheio de peças, música ao vivo, exposições, shows e muito mais. Confira os destaques.
Tem estreia sertaneja neste final de semana. O cantor Murilo Huff estará em Vitória para o seu primeiro show na capital neste sábado (14). Com canções como “Pior Saudade”, “Só Com Ela” e “Dois Enganados”, o goiano apresenta o “Murilo Huff Ao Vivo na Praia” no Tantra Vitória, na praia de Camburi, às 16h, e com participações da dupla Breno & Bernardo. Os ingressos estão a partir de R$ 140, e podem ser adquiridos no site OnTicket ou na bilheteria local.
Pra quem gosta de rock alternativo, também tem rolê neste ‘finde’. A banda capixaba Gastação Infinita se apresentará no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, nos dias 13 e 14 de novembro (sexta-feira e sábado), às 20h, para apresentar ao público o seu álbum “Odisseia na Ideaerradolândia”, lançado em 2024.
A sequência de shows tem o intuito de apresentar primeiro trabalho de estúdio, e os ingressos custam entre R$30 e R$15 (meia-entrada ou meia solidária, disponíveis na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória e no site “Let’s Events”.
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Os amantes da gastronomia têm um encontro marcado. Entre os dias 12 e 14, Vila Velha vai sediar mais uma edição da feira Panshow Gastronomia 2026, a partir das 14h. Com entrada gratuita no site oficial no Boulevard Shopping, a programação vai se dividir entre feira técnica de negócios e festival gastronômico e cultural, com atrações como mostra de equipamentos e fornecedores, palestras sobre gestão e inteligência financeira e aulas-show.
E nessas, João Carlos Butske (eleito o melhor padeiro do mundo) e Aylla Pedrinha (confeiteira que ganhou a 12ª temporada do reality "Bake Off Brasil") estarão presentes.
Por fim, quem curte um bom livro também tem atração para o final de semana. A 2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc) vai reunir escritores, artistas e leitores neste sábado (14) e domingo (15), no Cais das Artes, na Enseada do Suá.
Com entrada gratuita, o evento acontece pela primeira vez no Cais a partir das 10h, e terá bate-papos com nomes como a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, além de atividades para crianças, feira de livros e lançamentos. A programação vai além dos livros e aproxima a literatura de outras manifestações artísticas, com nomes como Luiza Dutra, Carlos Papel e a rapper Afronta.