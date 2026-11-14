Terreno do Clube Saldanha da Gama vai a leilão em Vitória

Perini explica, ainda, que essa decisão da 3ª Vara Cível de Vitória veio de um processo perdido pelo clube. Essa tal ação tramitou na Justiça por mais de 10 anos, ajuizado em 2014, para o recebimento de honorários advocatícios. “O clube recorreu a todas as instâncias, mas não adiantou. A gente já sabia que viria alguma decisão judicial para quitar essa dívida”, conta Perini.





O ex-presidente do clube conta que, há dois anos, tentou negociar diretamente com o antigo advogado, para quitar a dívida superior a R$ 300 mil. Mas, infelizmente, a negociação não foi adiante. “Um dos envolvidos na dívida não quis assumir sua responsabilidade, e o processo judicial continuou”, explica. E, agora, o clube vai à leilão por conta desse processo.





O advogado que entrou com a ação afirmou que o clube vem tentando evitar a cobrança da dívida desde que ele entrou com a ação, mas ele afirma que o imóvel está penhorado ainda em 2015.





Ele explica, ainda, que a decisão pelo leilão é definitiva. "Não cabe mais nenhum recurso por parte do clube. O processo já foi até o STJ (Superior Tribuna de Justiça), e eu fui vencedor em todas as instâncias", afirma o advogado.