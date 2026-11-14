Terreno do Clube Saldanha da Gama vai a leilão em Vitória

O terreno do centenário Clube Saldanha da Gama será leiloado. A decisão é da 3ª Vara Cível de Vitória e, segundo o conselheiro e ex-presidente do clube, Marcos Perini, o motivo é para quitar uma dívida contratual com um ex-advogado. “O contrato foi rompido e o clube, na época, não pagou a rescisão”, explica Perini.
Essa determinação proferida pela Justiça de Vitória decreta de forma definitiva o leilão do terreno do tradicional clube, que está localizado no bairro Forte São João, entre as avenidas Vitória e Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar).
Se realmente for à leilão, acaba o clube. Vai ter só os barcos para vender, e acabou. Lamentável.
Marcos Perini Conselheiro e ex-presidente do Clube Saldanha da Gama
Mas o atual presidente do Clube Saldanha da Gama, Bruno Dessaune, afirmou que a diretoria não vai aceitar essa decisão. De acordo com Dessaune, o clube já “está tomando todas as medidas cabíveis para evitar o leilão da área”.
O valor estimado para o leilão do terreno, de aproximadamente 8,2 mil m², é R$ 13 milhões. A área foi avaliada judicialmente em junho deste ano, antes da juíza da 3ª Vara Cível de Vitória determinar o leilão. Segundo Perini, o clube teria 11,4 mil m², e ele acredita que "a parte do Ginásio e da garagem de barcos (de remo) deve ficar de fora do leilão”, especula o conselheiro.
Perini explica, ainda, que essa decisão da 3ª Vara Cível de Vitória veio de um processo perdido pelo clube. Essa tal ação tramitou na Justiça por mais de 10 anos, ajuizado em 2014, para o recebimento de honorários advocatícios. “O clube recorreu a todas as instâncias, mas não adiantou. A gente já sabia que viria alguma decisão judicial para quitar essa dívida”, conta Perini.
O ex-presidente do clube conta que, há dois anos, tentou negociar diretamente com o antigo advogado, para quitar a dívida superior a R$ 300 mil. Mas, infelizmente, a negociação não foi adiante. “Um dos envolvidos na dívida não quis assumir sua responsabilidade, e o processo judicial continuou”, explica. E, agora, o clube vai à leilão por conta desse processo.
O advogado que entrou com a ação afirmou que o clube vem tentando evitar a cobrança da dívida desde que ele entrou com a ação, mas ele afirma que o imóvel está penhorado ainda em 2015.
Ele explica, ainda, que a decisão pelo leilão é definitiva. "Não cabe mais nenhum recurso por parte do clube. O processo já foi até o STJ (Superior Tribuna de Justiça), e eu fui vencedor em todas as instâncias", afirma o advogado.
Em 2025, por sinal, Perini também buscou negociar a venda do Clube Saldanha da Gama, com uma igreja, oferecendo R$ 92 milhões pelo terreno, além de uma outra área, para onde o clube poderia se mudar. “E ainda tinha a intenção de conseguir mais duas áreas. O clube passaria a ter três sedes, duas em Vitória e uma na Serra”, lembra Perini.
Mas a proposta não foi adiante e, agora, a previsão é de que o terreno seja leiloado por um preço quase dez vezes menor. “Eu sabia que o clube ia afundar”, lamenta o ex-presidente.
Vale ressaltar que a antiga sede social do Clube de Regatas Saldanha da Gama, onde funciona um bistrô, não está envolvida no leilão e pertence atualmente ao Governo do Estado do Espírito Santo, e não ao clube.