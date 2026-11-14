Saúde leva mil capixabas à Justiça todos os meses

Cerca de mil pacientes procuram a Justiça todos os meses no Espírito Santo para conseguir tratamento ou atendimento na área da saúde, segundo informação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Entre os casos está o de uma criança capixaba com Atrofia Muscular Espinhal (AME), que conseguiu na Justiça, em maio deste ano, o custeio de um medicamento avaliado em R$ 7 milhões, utilizado para impedir o avanço da doença.





O acesso a medicamentos de alto custo está entre as demandas que levam pacientes a recorrer à Justiça. O tema foi debatido durante o IV Simpósio Internacional de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, realizado em Vitória.





Fábio Henrique Cavalcanti de Oliveira, professor da Universidade de Pernambuco, relatou, em entrevista à TV Gazeta, que as maiores demandas são para tratamentos, medicamentos e produtos tecnológicos que, muitas vezes, não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) ou por meio de planos de saúde.