Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam que primeiro filho se chamará Rio

A família de Sabrina Sato e Nicolas Prattes já tem um nome para o novo integrante: Rio. O casal anunciou neste sábado (14) como vai se chamar o primeiro filho dos dois.
A novidade foi apresentada por Zoe, de 7 anos, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle, em um vídeo publicado nas redes sociais.
Na gravação, a menina conta aos seguidores que o irmão mais novo receberá um nome curto e explica o significado que a família atribuiu à escolha. Zoe também relaciona o nome ao verbo rir e transforma o anúncio em uma declaração de carinho ao bebê.
"Gente, vocês querem saber o nome do meu irmão? O nome dele é Rio! Quando minha mãe me contou, eu falei: 'Ô mãe, igual o Rio de Janeiro?'", diz a menina no vídeo.
Em seguida, Zoe explicou o significado que a família atribuiu à escolha e contou por que gosta de nomes curtos. "Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é rir: eu rio, você ri, nós rimos! Eu adoro nomes curtinhos, que são fáceis de escrever. Ele vai ser nosso Rio de amor!", completou.
A escolha também chama a atenção pela raridade: segundo dados do Censo 2022 do IBGE, disponíveis na ferramenta Nomes no Brasil, apenas 70 pessoas tinham Rio como primeiro nome no país. Nenhuma delas nasceu antes de 1940.
O bebê será o primeiro filho de Nicolas Prattes e Sabrina Sato juntos. Os dois oficializaram o relacionamento em 2024 e agora se preparam para a chegada do menino.