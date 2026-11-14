Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam que primeiro filho se chamará Rio





Em seguida, Zoe explicou o significado que a família atribuiu à escolha e contou por que gosta de nomes curtos. "Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é rir: eu rio, você ri, nós rimos! Eu adoro nomes curtinhos, que são fáceis de escrever. Ele vai ser nosso Rio de amor!", completou.