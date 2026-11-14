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Morre Rogério Fróes, ator de 'O Bem-Amado' e 'Selva de Pedra', aos 92 anos

A informação foi divulgada por sua filha, a atriz Gisele Fróes, em nota publicada no Instagram. A causa não foi divulgada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 12:38

O ator Rogério Fróes morreu aos 92 anos
O ator Rogério Fróes morreu aos 92 anos Reprodução @giselefroes
O ator Rogério Fróes morreu nesta sexta-feira (13), aos 92 anos. A informação foi divulgada por sua filha, a atriz Gisele Fróes, em nota publicada no Instagram. A causa não foi divulgada.

Ela também publicou uma foto ao lado dele, com a mensagem "Obrigada, pai!". Detalhes sobre o velório não foram informados.

Fróes nasceu em Santos Dumont , em Minas Gerais, em 1934, e se mudou para o Rio de Janeiro na adolescência. Estudou na Escola de Arte Dramática do Teatro Duse, criada por Paschoal Carlos Magno, e iniciou a carreira nos palcos.

No teatro, atuou em "As Feiticeiras de Salem", de Arthur Miller, e "Em Família", de Oduvaldo Vianna Filho, além de dirigir e produzir peças. Em "O Tiro que Mudou a História", de Aderbal Freire-Filho, interpretou Getúlio Vargas no Palácio do Catete, no Rio, onde o ex-presidente morreu, em 1954.

Na montagem de 1991, contracenou pela primeira vez com Gisele, que fazia o papel da morte. Em entrevista ao "Conversa com Bial", da Globo, disse que fez a cena da morte de Getúlio "na mesma cama em que ele morreu".

Na TV, esteve na novela "Selva de Pedra", de 1972, e fez o Padre Vigário em "O Bem-Amado", no ano seguinte, ambas da Globo. Na Record, deu vida ao Velho Gui em "Prova de Amor", exibida entre 2005 e 2006.

Estreou no cinema aos 33 anos, em "Perpétuo contra o Esquadrão da Morte", de 1967. Também integrou o elenco de "Menino do Rio", de 1982, "O Homem do Futuro", de 2011, "Loucas pra Casar", de 2014, "Três Verões", de 2019, e "Saideira", de 2024.

Há três anos, voltou aos palcos com a filha Luciana e o neto Bento Coimbra na peça "Vontade de uma Coisa com Você", que ficou em cartaz em 2024.

Sua última aparição pública foi em outubro, nas eleições, quando Gisele publicou uma foto do ator numa cadeira de rodas, usando adesivos com o número 13, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. "Meu pai, que não saía de casa há 7 meses! Saiu em nome da democracia", ela escreveu. Fróes era casado com Lélia Salles desde 1962 e deixa as filhas Gisele e Luciana, além dos netos.

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