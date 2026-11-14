Sobremesas para festas: 3 receitas para surpreender os convidados

A confeiteira também destaca a importância de organizar o preparo com antecedência, especialmente quando as sobremesas fazem parte de uma comemoração. Massas, recheios, caldas e algumas decorações podem ser preparados previamente, desde que sejam armazenados corretamente. “Minha principal dica é planejamento! Escolha sobremesas que tenham etapas que possam ser antecipadas e não tente fazer tudo no mesmo dia. Organização e simplicidade são grandes aliadas!”, orienta.