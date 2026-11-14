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Norte do ES

Chuva derruba árvores, alaga casas e deixa família desalojada em Linhares

A cidade registrou alagamentos em alguns bairros e moradores tiveram prejuízos

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 12:29

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

14 nov 2026 às 12:29
Reinaldo teve a casa invadida pela água duas vezes em menos de uma semana, em Linhares Jota Junior

A forte chuva que atingiu Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (14), provocou alagamentos, quedas de árvores e danos em escolas municipais. Uma família ficou desalojada, enquanto moradores relatam prejuízos causados pelos alagamentos. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram registrados acumulados de chuva entre 40 e 50 milímetros.


A família ficou desalojada após uma árvore atingir a residência no bairro Santa Cruz. Segundo a Prefeitura de Linhares, a Secretaria Municipal de Assistência Social forneceu colchões, travesseiros e cesta básica aos moradores, que estão abrigados na casa de amigos.


Além disso, um casal que precisou deixar a residência após o desabamento de um muro e parte do telhado, na quinta-feira (12), continua fora de casa. Os dois estão acolhidos na Casa da Acolhida e recebem assistência do município. Após vistoria, a Defesa Civil interditou o imóvel e informou que ele será demolido.


Equipes das secretarias municipais de Obras, Serviços Urbanos e Segurança foram mobilizadas para realizar a desobstrução de galerias e a limpeza das ruas. A Secretaria de Educação também organizou uma força-tarefa para vistoriar as unidades de ensino afetadas pela chuva e realizar os serviços de manutenção necessários.


Um dos moradores prejudicados foi o auxiliar de produção Reinaldo Luiz de Albuquerque, natural de Natal, no Rio Grande do Norte, que se mudou para Linhares há cerca de 11 meses. Em entrevista à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, ele contou que a casa onde mora foi alagada duas vezes em apenas uma semana.


"Tive o prejuízo em torno de R$ 4.500. Também perdi mesa, cadeira e bicama, que são novas", relatou Reinaldo.

Reinaldo revela que teve prejuízo de mais de R$ 4 mil Jota Junior
Risco de novas chuvas

O Espírito Santo segue sob alerta de tempestade neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso amarelo para 66 municípios neste sábado (14). No domingo (15), o alerta abrange todas as 78 cidades capixabas.


A Defesa Civil Estadual também prevê possibilidade de novas chuvas e tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas, principalmente nas regiões Norte e Noroeste neste sábado.


Em caso de emergência em Linhares, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone (27) 98115-0511 ou com a Guarda Civil Municipal, pelo 153.

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