Chuva derruba árvores, alaga casas e deixa família desalojada em Linhares

A forte chuva que atingiu Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (14), provocou alagamentos, quedas de árvores e danos em escolas municipais. Uma família ficou desalojada, enquanto moradores relatam prejuízos causados pelos alagamentos. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram registrados acumulados de chuva entre 40 e 50 milímetros.





A família ficou desalojada após uma árvore atingir a residência no bairro Santa Cruz. Segundo a Prefeitura de Linhares, a Secretaria Municipal de Assistência Social forneceu colchões, travesseiros e cesta básica aos moradores, que estão abrigados na casa de amigos.





Além disso, um casal que precisou deixar a residência após o desabamento de um muro e parte do telhado, na quinta-feira (12), continua fora de casa. Os dois estão acolhidos na Casa da Acolhida e recebem assistência do município. Após vistoria, a Defesa Civil interditou o imóvel e informou que ele será demolido.





Equipes das secretarias municipais de Obras, Serviços Urbanos e Segurança foram mobilizadas para realizar a desobstrução de galerias e a limpeza das ruas. A Secretaria de Educação também organizou uma força-tarefa para vistoriar as unidades de ensino afetadas pela chuva e realizar os serviços de manutenção necessários.





Um dos moradores prejudicados foi o auxiliar de produção Reinaldo Luiz de Albuquerque, natural de Natal, no Rio Grande do Norte, que se mudou para Linhares há cerca de 11 meses. Em entrevista à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, ele contou que a casa onde mora foi alagada duas vezes em apenas uma semana.





"Tive o prejuízo em torno de R$ 4.500. Também perdi mesa, cadeira e bicama, que são novas", relatou Reinaldo.