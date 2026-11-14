ES segue em alerta de tempestade no fim de semana; veja cidades atingidas

O Espírito Santo continua sob alerta de tempestade neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso amarelo, de perigo potencial, para 66 municípios capixabas neste sábado (14), incluindo todas as cidades da Grande Vitória. No domingo (15), o alerta será ampliado para os 78 municípios do Estado, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.





Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.





O aviso deste sábado começou às 8h37 e segue até as 23h59. Já o alerta de domingo será válido da meia-noite até as 23h59.





Durante as rajadas de vento, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O instituto também orienta evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.