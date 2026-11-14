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Chuva e granizo

ES segue em alerta de tempestade no fim de semana; veja cidades atingidas

Segundo o Inmet, 66 municípios estão sob alerta amarelo neste sábado (14); no domingo (15), aviso será ampliado para todo o Espírito Santo

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 09:52

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

14 nov 2026 às 09:52
ES segue em alerta de tempestade no fim de semana. No sábado (14), 66 municípios estão no mapa de aviso
ES segue em alerta de tempestade no fim de semana. No sábado (14), 66 municípios estão no mapa de aviso Divulgação/Inmet

O Espírito Santo continua sob alerta de tempestade neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso amarelo, de perigo potencial, para 66 municípios capixabas neste sábado (14), incluindo todas as cidades da Grande Vitória. No domingo (15), o alerta será ampliado para os 78 municípios do Estado, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.


Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.


O aviso deste sábado começou às 8h37 e segue até as 23h59. Já o alerta de domingo será válido da meia-noite até as 23h59.


Durante as rajadas de vento, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O instituto também orienta evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Veja os 66 municípios sob alerta neste sábado (14)

1. Afonso Cláudio

2. Água Doce do Norte

3. Águia Branca

4. Alegre

5. Alfredo Chaves

6. Alto Rio Novo

7. Anchieta

8. Aracruz

9. Baixo Guandu

10. Barra de São Francisco

11. Boa Esperança

12. Brejetuba

13. Cachoeiro de Itapemirim

14. Cariacica

15. Castelo

16. Colatina

17. Conceição da Barra

18. Conceição do Castelo

19. Divino de São Lourenço

20. Domingos Martins

21. Dores do Rio Preto

22. Ecoporanga

23. Fundão

24. Governador Lindenberg

25. Guarapari

26. Ibatiba

27. Ibiraçu

28. Ibitirama

29. Iconha

30. Irupi

31. Itaguaçu

32. Itarana

33. Iúna

34. Jaguaré

35. João Neiva

36. Laranja da Terra

37. Linhares

38. Mantenópolis

39. Marechal Floriano

40. Marilândia

41. Montanha

42. Mucurici

43. Muniz Freire

44. Nova Venécia

45. Pancas

46. Pedro Canário

47. Pinheiros

48. Ponto Belo

49. Rio Bananal

50. Rio Novo do Sul

51. Santa Leopoldina

52. Santa Maria de Jetibá

53. Santa Teresa

54. São Domingos do Norte

55. São Gabriel da Palha

56. São Mateus

57. São Roque do Canaã

58. Serra

59. Sooretama

60. Vargem Alta

61. Venda Nova do Imigrante

62. Viana

63. Vila Pavão

64. Vila Valério

65. Vila Velha

66. Vitória

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