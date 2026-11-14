ES segue em alerta de tempestade no fim de semana; veja cidades atingidas

O Espírito Santo continua sob alerta de tempestade neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso amarelo, de perigo potencial, para 66 municípios capixabas neste sábado (14), incluindo todas as cidades da Grande Vitória. No domingo (15), o alerta será ampliado para os 78 municípios do Estado, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.
Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O aviso deste sábado começou às 8h37 e segue até as 23h59. Já o alerta de domingo será válido da meia-noite até as 23h59.
Durante as rajadas de vento, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O instituto também orienta evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
1. Afonso Cláudio
2. Água Doce do Norte
3. Águia Branca
4. Alegre
5. Alfredo Chaves
6. Alto Rio Novo
7. Anchieta
8. Aracruz
9. Baixo Guandu
10. Barra de São Francisco
11. Boa Esperança
12. Brejetuba
13. Cachoeiro de Itapemirim
14. Cariacica
15. Castelo
16. Colatina
17. Conceição da Barra
18. Conceição do Castelo
19. Divino de São Lourenço
20. Domingos Martins
21. Dores do Rio Preto
22. Ecoporanga
23. Fundão
24. Governador Lindenberg
25. Guarapari
26. Ibatiba
27. Ibiraçu
28. Ibitirama
29. Iconha
30. Irupi
31. Itaguaçu
32. Itarana
33. Iúna
34. Jaguaré
35. João Neiva
36. Laranja da Terra
37. Linhares
38. Mantenópolis
39. Marechal Floriano
40. Marilândia
41. Montanha
42. Mucurici
43. Muniz Freire
44. Nova Venécia
45. Pancas
46. Pedro Canário
47. Pinheiros
48. Ponto Belo
49. Rio Bananal
50. Rio Novo do Sul
51. Santa Leopoldina
52. Santa Maria de Jetibá
53. Santa Teresa
54. São Domingos do Norte
55. São Gabriel da Palha
56. São Mateus
57. São Roque do Canaã
58. Serra
59. Sooretama
60. Vargem Alta
61. Venda Nova do Imigrante
62. Viana
63. Vila Pavão
64. Vila Valério
65. Vila Velha
66. Vitória