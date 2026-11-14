Homem denuncia fratura na perna após abordagem da Guarda em Vila Velha

Um homem de 50 anos afirma ter sofrido fratura na perna, lesão no ombro e rompimento de ligamentos do joelho após uma abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha, na Praia da Costa, na manhã de sexta-feira (13). Imagens registradas por leitor de A Gazeta mostram o momento da abordagem, na areia da praia.





Segundo o g1/ES, Ele apresentou uma denúncia à Corregedoria da corporação, solicitando a investigação da conduta dos agentes.





A confusão aconteceu na Avenida Antônio Gil Veloso, quando o homem abordou guardas municipais que faziam patrulhamento na região. De acordo com o relato inicial, ele pediu ajuda aos agentes ao presenciar um acidente envolvendo uma bicicleta.





Segundo a versão da Guarda Municipal, durante o deslocamento para atender à ocorrência, o homem teria ofendido os agentes, afirmando: "Vocês só gostam de prender preto e pobre, para ajudar os outros vocês não fazem nada".





Após atenderem à ocorrência, os guardas retornaram para identificar o homem. De acordo com a corporação, ele resistiu à abordagem e precisou ser contido. O registro policial também aponta que ele teria jogado uma bicicleta contra a equipe durante a ação.





Segundo a Guarda Municipal, o homem foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde se queixou de dores no ombro e no joelho. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria para atendimento médico e, após receber alta, retornou à delegacia.





Após a alta, retornou à delegacia, onde, segundo a Polícia Civil, ele assinou um termo circunstanciado (TC) por desacato à autoridade e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.