ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Temporal

São Mateus e Baixo Guandu amanhecem com ruas alagadas após chuva

Moradores registraram acúmulo de água em Guriri, São Mateus, e na localidade de Km 14, em Baixo Guandu, na manhã deste sábado (14)

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 13:46

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

14 nov 2026 às 13:46
À esquerda, o alagamento em Guriri; à direita, alagamento no distrito de Baixo Guandu Leitor | A Gazeta

Após as fortes chuvas que atingiram as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo na noite de sexta-feira (13) e madrugada do sábado (14), algumas cidades ainda tinham registros de ruas alagadas pela manhã. 


Em Guriri, balneário de São Mateus, moradores relataram pontos de alagamento em vias próximas à praia. Já em Baixo Guandu, o acúmulo de água foi registrado na localidade de Km 14, onde, segundo moradores, a água escoou por volta das 9h.


De acordo com a Defesa Civil Estadual, São Mateus registrou 37 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, enquanto Baixo Guandu acumulou 60 milímetros no mesmo período.


A Prefeitura de São Mateus informou que Guriri tem um histórico de alagamentos, principalmente devido à falta de um sistema de drenagem profunda capaz de suportar o volume de chuva na região. Segundo o município, está em andamento a implantação de um sistema de drenagem dividido em duas etapas: macrodrenagem e microdrenagem.


A administração municipal atribuiu os alagamentos antecipados deste ano à influência do fenômeno El Niño, que, segundo a prefeitura, teria antecipado o período chuvoso no litoral. Diante da situação, o município acionou bombas de sucção para retirar a água dos pontos mais críticos. Equipes da Secretaria de Obras também estão nas ruas para monitorar os alagamentos e prestar assistência às famílias afetadas.


Já a Defesa Civil de Baixo Guandu informou que não recebeu acionamentos relacionados aos alagamentos.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Região Norte do ES Região Noroeste do ES Guriri Baixo Guandu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cobertura em tempo real do segundo dia de prova do Enem 2026
Enem 2026: acompanhe em tempo real o segundo dia de prova no ES
Imagem de destaque
De onde surgiu a teoria de que haverá um 'apagão mundial' no dia 17 de novembro — e por que ele é improvável
Imagem de destaque
O que a cidade tem a ver com a solidão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.