São Mateus e Baixo Guandu amanhecem com ruas alagadas após chuva

Após as fortes chuvas que atingiram as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo na noite de sexta-feira (13) e madrugada do sábado (14), algumas cidades ainda tinham registros de ruas alagadas pela manhã.





Em Guriri, balneário de São Mateus, moradores relataram pontos de alagamento em vias próximas à praia. Já em Baixo Guandu, o acúmulo de água foi registrado na localidade de Km 14, onde, segundo moradores, a água escoou por volta das 9h.





De acordo com a Defesa Civil Estadual, São Mateus registrou 37 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, enquanto Baixo Guandu acumulou 60 milímetros no mesmo período.





A Prefeitura de São Mateus informou que Guriri tem um histórico de alagamentos, principalmente devido à falta de um sistema de drenagem profunda capaz de suportar o volume de chuva na região. Segundo o município, está em andamento a implantação de um sistema de drenagem dividido em duas etapas: macrodrenagem e microdrenagem.





A administração municipal atribuiu os alagamentos antecipados deste ano à influência do fenômeno El Niño, que, segundo a prefeitura, teria antecipado o período chuvoso no litoral. Diante da situação, o município acionou bombas de sucção para retirar a água dos pontos mais críticos. Equipes da Secretaria de Obras também estão nas ruas para monitorar os alagamentos e prestar assistência às famílias afetadas.





Já a Defesa Civil de Baixo Guandu informou que não recebeu acionamentos relacionados aos alagamentos.