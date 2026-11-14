Motorista suspeito de causar acidente que matou casal no ES é preso no hospital

Um homem de 31 anos foi preso neste sábado (14), suspeito de provocar o acidente que matou um casal no dia 2 de novembro, na Rodovia Levy Teixeira Lima, no bairro Nova Barra, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o investigado dirigia sob efeito de álcool, sem habilitação e em alta velocidade. Ele permanece internado em um hospital da região devido aos ferimentos sofridos na colisão.





As vítimas, Rosangela Caetano Apolinario, de 49 anos, e Jailson de Souza, de 55, eram naturais de Mantena, em Minas Gerais, e estavam em uma motocicleta atingida de frente por um Fiat Uno conduzido pelo suspeito. Um passageiro do carro também ficou ferido.





"Segundo testemunhas, ele havia consumido bebida alcoólica durante horas e chegou a ser alertado pelo proprietário de um bar para que não saísse dirigindo. Ainda conforme os relatos, o investigado realizou uma ultrapassagem em uma curva, em trecho com faixa dupla contínua, invadiu a contramão e atingiu a motocicleta", afirmou o delegado Leonardo Forattini, chefe da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco.





Durante as investigações, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do motorista, que foi autorizada pela 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco. A Justiça reconheceu indícios de dolo eventual, quando o condutor assume o risco de provocar a morte de outras pessoas, e considerou o risco de repetição de condutas criminosas, diante de registros anteriores de direção perigosa.



