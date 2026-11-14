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Noroeste do ES

Motorista suspeito de causar acidente que matou casal no ES é preso no hospital

Suspeito de 31 anos segue internado após colisão em Barra de São Francisco; segundo a Polícia Civil, ele dirigia embriagado, sem habilitação e em alta velocidade

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 13:22

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

14 nov 2026 às 13:22
Acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (2)
Motorista do carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a PM, veículo teria invadido a contramão Leitor A Gazeta

Um homem de 31 anos foi preso neste sábado (14), suspeito de provocar o acidente que matou um casal no dia 2 de novembrona Rodovia Levy Teixeira Lima, no bairro Nova Barra, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o investigado dirigia sob efeito de álcool, sem habilitação e em alta velocidade. Ele permanece internado em um hospital da região devido aos ferimentos sofridos na colisão.


As vítimas, Rosangela Caetano Apolinario, de 49 anos, e Jailson de Souza, de 55, eram naturais de Mantena, em Minas Gerais, e estavam em uma motocicleta atingida de frente por um Fiat Uno conduzido pelo suspeito. Um passageiro do carro também ficou ferido.


"Segundo testemunhas, ele havia consumido bebida alcoólica durante horas e chegou a ser alertado pelo proprietário de um bar para que não saísse dirigindo. Ainda conforme os relatos, o investigado realizou uma ultrapassagem em uma curva, em trecho com faixa dupla contínua, invadiu a contramão e atingiu a motocicleta", afirmou o delegado Leonardo Forattini, chefe da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

Durante as investigações, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do motorista, que foi autorizada pela 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco. A Justiça reconheceu indícios de dolo eventual, quando o condutor assume o risco de provocar a morte de outras pessoas, e considerou o risco de repetição de condutas criminosas, diante de registros anteriores de direção perigosa.

O investigado deverá responder por dois homicídios, lesão corporal, embriaguez ao volante e direção sem habilitação. A Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) providenciou escolta para que seja encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

O inquérito policial continua em andamento na 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, com a realização de perícias e outras diligências.

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