Pai e filha ficam feridos em colisão entre carro e carreta na BR 262, em Pedra Azul

Uma colisão envolvendo um Chevrolet Onix e uma carreta na BR 262, na altura do km 90, na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, deixou pai e filha feridos na tarde deste sábado (14), por volta das 14h30.





Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, para possibilitar a retirada segura do condutor do automóvel foi necessário remover uma das portas do veículo, permitindo o desencarceramento da vítima.





O motorista, que relatava dores na região das costas, recebeu atendimento pré-hospitalar da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente encaminhado para avaliação médica. A passageira, filha do condutor, também recebeu atendimento da equipe de resgate dos bombeiros, sendo conduzida ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Ela apresentava queixas de dores na região abdominal.





Além das equipes do Corpo de Bombeiros, a ocorrência contou com o apoio do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu a responsabilidade pela segurança e pelos procedimentos relativos à ocorrência na rodovia após a conclusão dos trabalhos de resgate.