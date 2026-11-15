Beatriz Paradella inaugura espaço de alta joalheria na Praia do Canto

A alta joalheria autoral capixaba ganhou um novo endereço na Praia do Canto. A diretora Beatriz Paradella recebeu convidados para a inauguração do novo espaço da Paradella Joalheria, instalado no formato store-in-store dentro da FORM. A novidade é fruto de uma parceria estratégica com as empresárias Marluci Eiras e Danielle Coutinho.
O ambiente combina o design contemporâneo do mobiliário à sofisticação das peças atemporais, desenvolvidas sob a direção do joalheiro Miguel Paradella. A proposta preserva a essência do atendimento consultivo característico do ateliê.
Entre os convidados que prestigiaram a inauguração estavam Izabel Paradella, Aida Cruz, Aline Bernardina, Thalita Rangel, Lysandre Imperial e Marcela Louzada.
Campeonato brasileiro
Elite da Vela no Iate Clube
O Iate Clube do Espírito Santo será palco, de 18 a 22 de novembro, do Campeonato Brasileiro da classe J/70, que garante vagas para o Mundial de Annapolis, nos Estados Unidos. Cerca de 17 embarcações do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e dos EUA devem disputar o título nas águas da Baía de Vitória, com campeões mundiais e um medalhista de ouro olímpico na raia. Para o Comodoro Abner Garcia Romano, sediar a competição reforça o compromisso do clube com o fomento ao esporte náutico. Um evento de peso para um clube que, aos 80 anos, segue projetando o Espírito Santo no cenário nacional da vela.
Conquistas de 2026
ACACCI realiza Café com Resultados
Prêmio nacional
Luana Romero e a diretoria do Instituto Ideias celebram a conquista do Ouro no 4º Prêmio ESG, na categoria Direito Ambiental e Sustentabilidade. O reconhecimento destaca o trabalho da empresa capixaba com reintegrações de posse humanizadas, que alia o cumprimento da lei ao cuidado com as famílias. A entrega do troféu será no dia 28 de novembro, em São Paulo.
Missão Napal
Uma equipe formada pela médica endocrinologista Dra. Lusanere Cruz e pela fisioterapeuta Synara Spadeto participará da Missão Nepal Iserve 2026, entre 21 de novembro e 5 de dezembro. O projeto prevê duas semanas de atividades no país asiático, incluindo atendimentos, educação em saúde e orientações de reabilitação funcional. A iniciativa também está em busca de parceiros e patrocinadores para custear as despesas locais, estimadas em R$ 16 mil.
Café em BH
Belo Horizonte foi o destino da empresária capixaba Raquel Knidel, do Café Grão Forte Gourmet, que participou da Semana Internacional do Café 2026. O encontro reuniu representantes de diferentes países e segmentos da cadeia produtiva, com uma programação voltada ao desenvolvimento do mercado cafeeiro. Para Raquel, a experiência proporcionou contato com novidades e discussões sobre os caminhos de um setor em constante transformação.