Beatriz Paradella inaugura espaço de alta joalheria na Praia do Canto

Internacionalização

Marcio Brotto de Barros, CEO da Bergi Advocacia, e Paulo Henrique Corrêa, co-CEO da Valor Investimentos, recebem convidados na próxima terça-feira, 17, na sede da Valor, na Praia do Canto, para o encontro “Internacionalização de negócios: a bola da vez”. O evento terá a participação de Luciano M. Menezes, Brand Owner & Managing Partner do World Trade Center Lisboa, e Marcos Troyjo, economista, cientista político, diplomata e ex-presidente do Banco dos BRICS.





Prêmio nacional

Luana Romero e a diretoria do Instituto Ideias celebram a conquista do Ouro no 4º Prêmio ESG, na categoria Direito Ambiental e Sustentabilidade. O reconhecimento destaca o trabalho da empresa capixaba com reintegrações de posse humanizadas, que alia o cumprimento da lei ao cuidado com as famílias. A entrega do troféu será no dia 28 de novembro, em São Paulo.





Missão Napal

Uma equipe formada pela médica endocrinologista Dra. Lusanere Cruz e pela fisioterapeuta Synara Spadeto participará da Missão Nepal Iserve 2026, entre 21 de novembro e 5 de dezembro. O projeto prevê duas semanas de atividades no país asiático, incluindo atendimentos, educação em saúde e orientações de reabilitação funcional. A iniciativa também está em busca de parceiros e patrocinadores para custear as despesas locais, estimadas em R$ 16 mil.



Café em BH

Belo Horizonte foi o destino da empresária capixaba Raquel Knidel, do Café Grão Forte Gourmet, que participou da Semana Internacional do Café 2026. O encontro reuniu representantes de diferentes países e segmentos da cadeia produtiva, com uma programação voltada ao desenvolvimento do mercado cafeeiro. Para Raquel, a experiência proporcionou contato com novidades e discussões sobre os caminhos de um setor em constante transformação.