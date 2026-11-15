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Renata Rasseli

Beatriz Paradella inaugura espaço de alta joalheria na Praia do Canto

O novo espaço, em formato store-in-store está na FORM, em parceria com as empresárias Marluci Eiras e Danielle Coutinho

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

15 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Marluci Eiras, Beatriz Paradella, Aline Bernardina e Izabel Paradella
Marluci Eiras, Beatriz Paradella, Aline Bernardina e Izabel Paradella: encontro de moda e joias.  Gabriella Baldotto

A alta joalheria autoral capixaba ganhou um novo endereço na Praia do Canto. A diretora Beatriz Paradella recebeu convidados para a inauguração do novo espaço da Paradella Joalheria, instalado no formato store-in-store dentro da FORM. A novidade é fruto de uma parceria estratégica com as empresárias Marluci Eiras e Danielle Coutinho.


O ambiente combina o design contemporâneo do mobiliário à sofisticação das peças atemporais, desenvolvidas sob a direção do joalheiro Miguel Paradella. A proposta preserva a essência do atendimento consultivo característico do ateliê.


Entre os convidados que prestigiaram a inauguração estavam Izabel Paradella, Aida Cruz, Aline Bernardina, Thalita Rangel, Lysandre Imperial e Marcela Louzada.

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Bruno, Maya, Luca e Talita Pinho: família querida de RR na festa de aniversário de 20 anos da Matias Brotas.  Cacá Lima

Campeonato brasileiro

Elite da Vela no Iate Clube

O Iate Clube do Espírito Santo será palco, de 18 a 22 de novembro, do Campeonato Brasileiro da classe J/70, que garante vagas para o Mundial de Annapolis, nos Estados Unidos. Cerca de 17 embarcações do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e dos EUA devem disputar o título nas águas da Baía de Vitória, com campeões mundiais e um medalhista de ouro olímpico na raia. Para o Comodoro Abner Garcia Romano, sediar a competição reforça o compromisso do clube com o fomento ao esporte náutico. Um evento de peso para um clube que, aos 80 anos, segue projetando o Espírito Santo no cenário nacional da vela.

Arte
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Juliana Tommasi e Flávia Gimenes: na noite de comemoração dos 20 anos da galeria de Sandra Matias e Lara Brotas. Cacá Lima

Conquistas de 2026

ACACCI realiza Café com Resultados

A ACACCI realiza, no dia 17 de novembro, às 8h30, o "Café com Resultados", um encontro especial para apresentar resultados, compartilhar conquistas e celebrar as ações desenvolvidas pela instituição.  Mais do que acolher crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI) tem transformado a realidade de centenas de famílias capixabas por meio de uma rede de assistência que vai além do atendimento em saúde. A manhã será marcada por um momento de integração e confraternização entre parceiros e convidados, valorizando as pessoas que fazem parte dessa trajetória.
Inauguração
Marcelo Santos Neves, CEO do grupo Joaquim, e Bebel Tinoco na inauguração do Café Hall Sicoob da Praia do Canto
Mayara Caus, diretora do Sicoob; Marcelo Santos Neves, CEO do grupo Joaquim, e Bebel Tinoco na inauguração do Café Hall Sicoob da Praia do Canto. O espaço faz parte da proposta do Sicoob de receber seus clientes de forma premium e confortável, e o Grupo Joaquim foi convidado para assinar a gestão gastronômica. Cacá Lima
Internacionalização
Marcio Brotto de Barros, CEO da Bergi Advocacia, e Paulo Henrique Corrêa, co-CEO da Valor Investimentos, recebem convidados na próxima terça-feira, 17, na sede da Valor, na Praia do Canto, para o encontro “Internacionalização de negócios: a bola da vez”. O evento terá a participação de Luciano M. Menezes, Brand Owner & Managing Partner do World Trade Center Lisboa, e Marcos Troyjo, economista, cientista político, diplomata e ex-presidente do Banco dos BRICS.


Prêmio nacional

Luana Romero e a diretoria do Instituto Ideias celebram a conquista do Ouro no 4º Prêmio ESG, na categoria Direito Ambiental e Sustentabilidade. O reconhecimento destaca o trabalho da empresa capixaba com reintegrações de posse humanizadas, que alia o cumprimento da lei ao cuidado com as famílias. A entrega do troféu será no dia 28 de novembro, em São Paulo.

Missão Napal

Uma equipe formada pela médica endocrinologista Dra. Lusanere Cruz e pela fisioterapeuta Synara Spadeto participará da Missão Nepal Iserve 2026, entre 21 de novembro e 5 de dezembro. O projeto prevê duas semanas de atividades no país asiático, incluindo atendimentos, educação em saúde e orientações de reabilitação funcional. A iniciativa também está em busca de parceiros e patrocinadores para custear as despesas locais, estimadas em R$ 16 mil. 

Café em BH
Belo Horizonte foi o destino da empresária capixaba Raquel Knidel, do Café Grão Forte Gourmet, que participou da Semana Internacional do Café 2026. O encontro reuniu representantes de diferentes países e segmentos da cadeia produtiva, com uma programação voltada ao desenvolvimento do mercado cafeeiro. Para Raquel, a experiência proporcionou contato com novidades e discussões sobre os caminhos de um setor em constante transformação.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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