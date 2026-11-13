Diálogos.ag debate desafios e as oportunidades da logística do ES na Rede Gazeta

Os desafios e as oportunidades da logística para o desenvolvimento do Espírito Santo foram tema em debate em mais uma edição do Diálogos.ag, iniciativa de A Gazeta que promove encontros para discutir temas estratégicos para o Estado. O encontro movimentou o Centro de Eventos da empresa, nesta sexta-feira (13), com o tema “Espírito Santo: parque logístico do Brasil”.





O painel contou com a participação de Anderson Abreu, diretor executivo do Parklog ES; Wagner Menezes, professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP, árbitro e consultor da ONU em Direito do Mar; Alexandre Billot Mori, gerente executivo de operações portuárias da Portocel; e Romeu Scheibe Neto, superintendente regional do DNIT no Espírito Santo. A mediação foi de Abdo Filho, colunista de Economia e Negócios de A Gazeta.





A conversa acontece em um momento de transformação da infraestrutura logística capixaba, com projetos e investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e polos logísticos. Entre eles estão a retomada das obras da BR-101, as intervenções previstas para a BR-262, as discussões sobre a EF-118 (ferrovia Vitória-Rio) e a estruturação do ParkLog Norte e do ParkLog Sul.