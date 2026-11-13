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Renata Rasseli

Diálogos.ag debate desafios e as oportunidades da logística do ES na Rede Gazeta

O encontro aconteceu nesta sexta-feira (13), na sede da Rede Gazeta, em Vitória, com o tema “Espírito Santo: parque logístico do Brasil”

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 13:57

Publicado em 

13 nov 2026 às 13:57
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Diálogos.ag sobre logística
Abdo Filho, Alexandre Billot, Anderson Abreu, Romeu Scheibe, Marcello Moraes, Wagner Menezes e Bruno Passoni: no Painel Espírito Santo: Parque Logístico do Brasil no Diálogos.ag, nesta sexta-feira (13), na Rede Gazeta.  Arthur Louzada

Os desafios e as oportunidades da logística para o desenvolvimento do Espírito Santo foram tema em debate em mais uma edição do Diálogos.ag, iniciativa de A Gazeta que promove encontros para discutir temas estratégicos para o Estado. O encontro movimentou o Centro de Eventos da empresa, nesta sexta-feira (13), com o tema “Espírito Santo: parque logístico do Brasil”.


O painel contou com a participação de Anderson Abreu, diretor executivo do Parklog ES; Wagner Menezes, professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP, árbitro e consultor da ONU em Direito do Mar; Alexandre Billot Mori, gerente executivo de operações portuárias da Portocel; e Romeu Scheibe Neto, superintendente regional do DNIT no Espírito Santo. A mediação foi de Abdo Filho, colunista de Economia e Negócios de A Gazeta.


A conversa acontece em um momento de transformação da infraestrutura logística capixaba, com projetos e investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e polos logísticos. Entre eles estão a retomada das obras da BR-101, as intervenções previstas para a BR-262, as discussões sobre a EF-118 (ferrovia Vitória-Rio) e a estruturação do ParkLog Norte e do ParkLog Sul.

Neste sábado (14)

Rafaela Marquezini e Abdo Filho
Rafaela Marquezini e Abdo Filho são os apresentadores do especial, que vai ao ar neste sábado, às 9h20. Arthur Louzada

 “O Jogo do Desenvolvimento” é o novo especial da TV Gazeta

A posição estratégica do Espírito Santo no cenário econômico brasileiro e os desafios para ampliar sua competitividade são os temas centrais do especial “O Jogo do Desenvolvimento”, produzido pela TV Gazeta. A atração propõe uma visão abrangente da economia estadual, destacando setores que impulsionam o crescimento e questões que precisam avançar para garantir novas oportunidades. 

Com apresentação de Rafaela Marquezini e Abdo Filho, o programa percorre diferentes segmentos da economia, mostrando a importância da atividade portuária, da estrutura logística, do agronegócio e das exportações para o desenvolvimento capixaba.

Entre os pontos abordados estão as vantagens geográficas do Estado e sua capacidade de atrair investimentos, além de desafios como a melhoria da infraestrutura rodoviária e ferroviária e os impactos do novo sistema tributário.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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