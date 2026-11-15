Idoso com Alzheimer desaparece após sair de casa em Cariacica

Um idoso de 71 anos está desaparecido desde a última quarta-feira (12), após sair de casa, no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. Humiramar Martins dos Santos vestia camisa azul e bermuda preta.





Segundo os familiares, Humiramar embarcou em um ônibus com destino ao Terminal de Campo Grande, também em Cariacica. Fiscais do local informaram à família que, na manhã de quinta-feira (12), por volta das 9h30, um homem com as mesmas características do idoso foi visto entrando no coletivo da linha 540, que segue para o Terminal de Carapina, na Serra.





A família relata que o idoso passou a apresentar sintomas de Alzheimer há cerca de quatro meses e que o quadro de esquecimento se agravou nos últimos dias.





Neste domingo (15), os parentes receberam relatos de que Humiramar teria sido visto acompanhado de uma mulher em situação de rua nas proximidades do bairro Mucuri. A informação ainda está sendo checada pela família.





A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD).