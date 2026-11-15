Nova orla de Andorinhas é inaugurada em Vitória; veja como ficou

A nova orla do bairro Andorinhas, em Vitória, foi oficialmente inaugurada neste domingo (15). O espaço passou por uma reurbanização completa e agora conta com via compartilhada para pedestres e ciclistas, campo de futebol society, playground infantil e áreas de convivência.
O projeto traz ainda estrutura voltada para o turismo e o lazer no canal da Capital, incluindo deques para contemplação da paisagem, atracadouro e arquibancadas alagáveis.
As intervenções fazem parte do programa "Vitória de Frente para o Mar", que também contempla melhorias nos bairros vizinhos de Santa Luiza e Pontal de Camburi.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, o objetivo da obra é aproximar os moradores das belezas naturais da região e fortalecer o convívio comunitário. A gestão municipal destaca que a nova infraestrutura também deve aquecer a economia local, criando oportunidades de geração de renda por meio do incentivo a quiosques, restaurantes e pontos de pesca.