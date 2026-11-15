Festa com drogas e homens armados é interrompida pela PM em Cariacica

Uma festa sem autorização realizada no bairro Rio Marinho, em Cariacica, foi interrompida pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (15). Segundo a corporação, o evento seria uma comemoração de lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).





Os militares foram acionados após denúncias de que pessoas estariam circulando com armas, inclusive fuzis, gerando apreensão na região. Quando chegaram, os PMs entraram por um beco e avistaram quatro homens armados. Os suspeitos descartaram os armamentos e tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos.





Durante as buscas, os policiais localizaram quatro pistolas, dois carregadores, um deles com capacidade para 30 munições e o outro com 15 munições. Também foram apreendidas porções de cocaína (66 pinos), maconha (172 buchas) e entorpecentes líquidos do estilo lança-perfume (26 frascos).





Os quatro detidos e os materiais apreendidos foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento na manhã deste domingo (15) e ainda não havia informações sobre o procedimento que será adotado com os suspeitos.