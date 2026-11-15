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Rio Marinho

Festa com drogas e homens armados é interrompida pela PM em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, o evento seria uma comemoração de lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 11:13

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 nov 2026 às 11:13

Uma festa sem autorização realizada no bairro Rio Marinho, em Cariacica, foi interrompida pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (15). Segundo a corporação, o evento seria uma comemoração de lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). 


Os militares foram acionados após denúncias de que pessoas estariam circulando com armas, inclusive fuzis, gerando apreensão na região. Quando chegaram, os PMs entraram por um beco e avistaram quatro homens armados. Os suspeitos descartaram os armamentos e tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. 


Durante as buscas, os policiais localizaram quatro pistolas, dois carregadores, um deles com capacidade para 30 munições e o outro com 15 munições. Também foram apreendidas porções de cocaína (66 pinos), maconha (172 buchas) e entorpecentes líquidos do estilo lança-perfume (26 frascos).


Os quatro detidos e os materiais apreendidos foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento na manhã deste domingo (15) e ainda não havia informações sobre o procedimento que será adotado com os suspeitos.

Drogas e armas apreendidas em baile funk
Armas, drogas e munições apreendidas Polícia Militar
Tumulto no evento

Durante a ação, um homem resistiu à abordagem e tentou agredir os militares com socos, sendo contido com técnicas de imobilização. Ele ficou ferido e foi socorrido para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, também em Cariacica. Segundo a PM, assim que receber alta médica, o suspeito será levado para a delegacia.


A intervenção policial também gerou confusão no local. Frequentadores do evento arremessaram garrafas e pedras contra as equipes, que precisaram usar balas de borracha, spray de pimenta e bomba de efeito moral para dispersar a multidão.

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