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Polícia

Criança é sequestrada na saída da escola em Mimoso do Sul no ES

O suspeito e a criança foram encontrados dentro de uma barbearia. Após ser resgatado pela equipe, o menino foi entregue aos cuidados do pai

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 10:42

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

15 nov 2026 às 10:42

Um menino de 6 anos foi sequestrado na saída da escola em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, na última sexta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é um homem de 34 anos, ex-companheiro da mãe da criança, contra quem ela já possuía uma medida protetiva. Ele foi localizado e preso em flagrante.


O homem e a criança foram encontrados dentro de uma barbearia. Após ser resgatado pela equipe, o menino foi entregue aos cuidados do pai.


O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante pelos crimes de sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos. Segundo a Polícia Civil, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.


O nome do suspeito e a localização exata onde o crime ocorreu não foram divulgados na reportagem para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

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