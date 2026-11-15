DJ capixaba cria música com nome de Luísa Sonza e recebe comentário da cantora

Luísa Sonza em um feat com um capixaba? Quem sabe! A cantora gaúcha chamou a atenção dos capixabas ao comentar em uma publicação no TikTok do DJ Esquilo. No vídeo, a música “Luísa Sonza”, que leva o nome da artista, aparece tocando, e a própria cantora reagiu à publicação com um elogio: “Gostei”, além de um emoji de "olhos curiosos".
Lançada em 10 de outubro, a faixa é uma parceria do DJ Esquilo com MC LONE e OFVC. Ao som do chamado beat fininho, o MC compara o rebolado da companheira ao da cantora, que acabou entrando na brincadeira ao comentar sobre a música.
Em conversa com HZ, Gabriel Calazans, conhecido como DJ Esquilo, contou que a ideia surgiu durante uma sessão de estúdio com MC LONE. O encontro tinha como objetivo produzir músicas que pudessem chamar a atenção de grandes artistas nacionais. A escolha do nome de Luísa partiu do próprio MC, logo no início do processo, e tanto a letra quanto a produção foram desenvolvidas a partir dessa ideia.
Além da repercussão nas redes sociais, Gabriel celebrou o momento de crescimento e reconhecimento nacional vivido pelo funk capixaba. Para o DJ, a atenção de artistas de projeção nacional representa uma esperança de que os talentos do estado finalmente conquistem o espaço que merecem.
É um olhar de esperança ver esse reconhecimento dos artistas nacionais em relação aos artistas do Espírito Santo. Sempre tivemos artistas talentosos, mas que nem sempre tiveram oportunidades e o devido reconhecimento. Acredito muito que este momento seja uma grande virada de chave para o funk capixaba
DJ Esquilo DJ e produtor capixaba
E para quem já está imaginando uma parceria ou até mesmo um remix da faixa com a cantora, o DJ talvez deixou uma pista. Gabriel contou que vem trabalhando bastante nos últimos dias, e sobre seus futuros lançamentos, ele adiantou que “vem coisa boa por aí”.