DJ capixaba cria música com nome de Luísa Sonza e recebe comentário da cantora

Luísa Sonza em um feat com um capixaba? Quem sabe! A cantora gaúcha chamou a atenção dos capixabas ao comentar em uma publicação no TikTok do DJ Esquilo. No vídeo, a música “Luísa Sonza”, que leva o nome da artista, aparece tocando, e a própria cantora reagiu à publicação com um elogio: “Gostei”, além de um emoji de "olhos curiosos".





Lançada em 10 de outubro, a faixa é uma parceria do DJ Esquilo com MC LONE e OFVC. Ao som do chamado beat fininho, o MC compara o rebolado da companheira ao da cantora, que acabou entrando na brincadeira ao comentar sobre a música.





Em conversa com HZ, Gabriel Calazans, conhecido como DJ Esquilo, contou que a ideia surgiu durante uma sessão de estúdio com MC LONE. O encontro tinha como objetivo produzir músicas que pudessem chamar a atenção de grandes artistas nacionais. A escolha do nome de Luísa partiu do próprio MC, logo no início do processo, e tanto a letra quanto a produção foram desenvolvidas a partir dessa ideia.