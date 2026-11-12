Eros Prado traz Pagode da Ofensa ao ES com espetáculo “A 5ª Série Venceu!”

Quem nunca fez uma piada e teve que ouvir de alguém: ‘essa piada foi nível quinta série’. E para quem nunca abandonou o espírito do humor colegial, tem novidade chegando que vai percorrer o Espírito Santo neste mês. Comandado pelo humorista Eros Prado, o grupo Pagode da Ofensa apresenta o espetáculo “A 5ª Série Venceu!”, chega ao estado na próxima semana e terá três apresentações em Vitória, Serra e Vila Velha.





No domingo (15), às 19 horas, o espetáculo irá ao Joker Club, em Vila Velha. Na segunda-feira (16), às 20h, acontecerá no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória. Por fim, “A 5ª Série Venceu!” terá sua última apresentação no dia 17, às 20h30, no Carone Mall, na Serra. Os ingressos custam a partir de R$45 e estão disponíveis pela plataforma Sympla.





Conhecido pelo humor irreverente e pelas brincadeiras que exploram o duplo sentido, o projeto aposta em uma combinação de stand-up comedy, música, rimas improvisadas e participação da plateia. A proposta é transformar situações do cotidiano em piadas e criar momentos de improviso com o público, que também entra na mira das brincadeiras.





Natural de São Paulo, Eros Prado é ator, humorista e palhaço, com mais de 25 anos de experiência em teatro, televisão e internet. O humorista percorre o país com seu trabalho de stand-up comedy, em espetáculos que combinam improviso, interação e situações inesperadas. Ao longo da carreira, participou de programas como “Pânico na TV” e “A Praça é Nossa”, além de integrar a criação o Pagode da Ofensa.