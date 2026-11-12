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"A 5ª Série Venceu!"

Eros Prado traz Pagode da Ofensa ao ES com espetáculo “A 5ª Série Venceu!”

Humorista Eros Prado comanda apresentações que misturam piadas de duplo sentido, música e interação com o público
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 16:14

Eros Prado traz brincadeiras de quinta série para os palcos capixabas
Eros Prado traz brincadeiras de quinta série para os palcos capixabas Gael Andrade

Quem nunca fez uma piada e teve que ouvir de alguém: ‘essa piada foi nível quinta série’. E para quem nunca abandonou o espírito do humor colegial, tem novidade chegando que vai percorrer o Espírito Santo neste mês. Comandado pelo humorista Eros Prado, o grupo Pagode da Ofensa apresenta o espetáculo “A 5ª Série Venceu!”, chega ao estado na próxima semana e terá três apresentações em Vitória, Serra e Vila Velha.


No domingo (15), às 19 horas, o espetáculo irá ao Joker Club, em Vila Velha. Na segunda-feira (16), às 20h, acontecerá no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória. Por fim, “A 5ª Série Venceu!” terá sua última apresentação no dia 17, às 20h30, no Carone Mall, na Serra. Os ingressos custam a partir de R$45 e estão disponíveis pela plataforma Sympla.


Conhecido pelo humor irreverente e pelas brincadeiras que exploram o duplo sentido, o projeto aposta em uma combinação de stand-up comedy, música, rimas improvisadas e participação da plateia. A proposta é transformar situações do cotidiano em piadas e criar momentos de improviso com o público, que também entra na mira das brincadeiras.


Natural de São Paulo, Eros Prado é ator, humorista e palhaço, com mais de 25 anos de experiência em teatro, televisão e internet. O humorista percorre o país com seu trabalho de stand-up comedy, em espetáculos que combinam improviso, interação e situações inesperadas. Ao longo da carreira, participou de programas como “Pânico na TV” e “A Praça é Nossa”, além de integrar a criação o Pagode da Ofensa.

SERVIÇO

Evento: Pagode da Ofensa – “A 5ª Série Venceu!”

  • Vila Velha: 15 de novembro (domingo), às 19h, no Joker Club.

  • Vitória: 16 de novembro (segunda-feira), às 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral.

  • Serra: 17 de novembro (terça-feira), às 20h30, no Carone Mall.

Ingressos: a partir de R$ 45.
Vendas: plataforma Sympla

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