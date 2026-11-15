Menina de 12 anos denuncia abuso sexual e avô é preso em Cariacica

Um idoso de 64 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria neta, de 12 anos, em Cariacica, no sábado (14). Segundo informações da Polícia Militar, a menina relatou à mãe que o avô havia tocado em suas partes íntimas por baixo das roupas. A mulher acionou a polícia.





O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Cariacica, autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, informou a Polícia Civil.





Para preservar a identidade da vítima, o nome do idoso e o bairro onde o crime ocorreu não serão divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).