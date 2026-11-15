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Investigação

Menina de 12 anos denuncia abuso sexual e avô é preso em Cariacica

O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Cariacica, autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 09:29

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 nov 2026 às 09:29

Um idoso de 64 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria neta, de 12 anos, em Cariacica, no sábado (14). Segundo informações da Polícia Militar, a menina relatou à mãe que o avô havia tocado em suas partes íntimas por baixo das roupas. A mulher acionou a polícia.


O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Cariacica, autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, informou a Polícia Civil. 


Para preservar a identidade da vítima, o nome do idoso e o bairro onde o crime ocorreu não serão divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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