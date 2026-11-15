Governo estuda novo modelo para concurso público unificado em 2027

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, anunciou que o governo estuda novo modelo para a 3ª edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 3), prevista para 2027.





No novo modelo, o governo aplicaria uma prova nacional unificada dividida por áreas de atuação, que tenha a mesma dinâmica de seleção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em que as notas podem servir para entrar em diversas universidades no país.