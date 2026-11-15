Tarot semanal: previsão para os signos de 16 a 22 de novembro de 2026 A semana favorecerá aprendizado, criatividade e parcerias promissoras (Imagem: n_defender | Shutterstock)

Segundo o tarot, a semana será marcada por diferentes movimentos, que envolvem desde conquistas e celebrações até decisões importantes. Alguns signos encontrarão oportunidades para fortalecer vínculos afetivos e demonstrar seus talentos, outros precisarão equilibrar responsabilidades e organizar a vida financeira.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries — 7 de Paus

O ariano poderá enfrentar situações que exigirão coragem para defender as próprias ideias (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

situações que exigirão coragem para defender suas ideias e conquistar seu espaço. Tente confiar na sua capacidade e manter-se firme diante dos desafios. Será uma semana de determinação e superação. A carta “7 de Paus” mostra que você poderá enfrentarpara defender suas ideias e conquistar seu espaço. Tente confiar na sua capacidade e manter-se firme diante dos desafios.

Touro — O Hierofante

A semana favorecerá os estudos, os aconselhamentos e a busca do taurino por conhecimentos (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

Sabedoria, aprendizado e espiritualidade estarão em destaque. Segundo a carta “O Hierofante”, a semana favorecerá os estudos, os aconselhamentos e a busca por conhecimentos que tragam segurança. Valorize suas experiências e seus princípios.

Gêmeos — 3 de Copas

A semana favorecerá amizades, reuniões especiais e boas notícias ao geminiano (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

compartilhar conquistas e fortalecer os vínculos com pessoas queridas. Alegria, encontros e celebrações marcarão os próximos dias. A carta “3 de Copas” favorece amizades, reuniões especiais e boas notícias. Aproveite parae fortalecer os vínculos com pessoas queridas.

Câncer — 4 de Paus

A semana favorecerá o ambiente familiar, os relacionamentos e a celebração de conquistas importantes do canceriano (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

Harmonia, estabilidade e realizações estarão presentes. Conforme a carta “4 de Paus”, a semana favorecerá o ambiente familiar, os relacionamentos e a celebração de conquistas importantes. Reconheça tudo aquilo que já construiu.

Leão — O Imperador

O período será favorável para o leonino assumir responsabilidades, estruturar projetos e tomar decisões importantes (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

tomar decisões importantes. Sua determinação poderá abrir novos caminhos. Organização, liderança e segurança serão fundamentais nesta semana. A carta “O Imperador” indica um período favorável para assumir responsabilidades, estruturar projetos eSua determinação poderá abrir novos caminhos.

Virgem — 2 de Ouros

O virginiano precisará encontrar novas maneiras de administrar melhor o tempo (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

A semana pedirá flexibilidade e organização. A carta “2 de Ouros” revela que você poderá precisar equilibrar diferentes responsabilidades e encontrar novas maneiras de administrar seu tempo. Confie na sua capacidade de adaptação.

Libra — Os Enamorados

A semana favorecerá aproximações, parcerias e decisões importantes nos relacionamentos do libriano (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

parcerias e decisões importantes nos relacionamentos. Por isso, escute seu coração sem deixar de lado a razão. O amor, as escolhas e as conexões afetivas estarão em evidência. A carta “Os Enamorados” indica que a semana favorecerá aproximações,e decisões importantes nos relacionamentos. Por isso, escute seu coração sem deixar de lado a razão.

Escorpião — Rainha de Paus

A energia do escorpiano poderá inspirar as pessoas ao seu redor (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

Magnetismo, criatividade e autoconfiança estarão fortalecidos. A carta “Rainha de Paus” anuncia oportunidades para demonstrar seus talentos e conquistar reconhecimento. Sua energia poderá inspirar as pessoas ao seu redor.

Sagitário — O Julgamento

Situações do passado poderão ganhar novos significados na vida do sagitariano (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

novas oportunidades marcarão esta semana, conforme a carta “O Julgamento”. Situações do passado poderão ganhar novos significados, permitindo decisões mais conscientes. Será o tempo de despertar para novas possibilidades. Renascimento, revelações emarcarão esta semana, conforme a carta “O Julgamento”. Situações do passado poderão ganhar novos significados, permitindo decisões mais conscientes. Será o tempo de despertar para novas possibilidades.

Capricórnio — 4 de Ouros

A semana favorecerá a organização dos recursos e a construção de bases sólidas para o futuro do capricorniano (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

Segurança e planejamento financeiro estarão em destaque. Segundo a carta “4 de Ouros”, a semana favorecerá a organização dos recursos e a construção de bases sólidas para o futuro. Por isso, evite o excesso de controle e permita-se aproveitar suas conquistas.

Aquário — Cavaleiro de Copas

O aquariano deverá estar aberto às demonstrações de carinho (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

despertam emoções positivas. Por isso, esteja aberto(a) às demonstrações de carinho. Romantismo, sensibilidade e boas surpresas poderão movimentar seus dias. A carta “Cavaleiro de Copas” favorece declarações, convites e experiências quepositivas. Por isso, esteja aberto(a) às demonstrações de carinho.

Peixes — 7 de Copas

A semana favorecerá a criatividade e a conexão do pisciano com seus desejos mais profundos (Imagem: Ramosh Artworks | Shutterstock)

Sonhos, imaginação e novas possibilidades estarão presentes. Conforme a carta “7 de Copas”, a semana favorecerá a criatividade e a conexão com seus desejos mais profundos. Assim, procure distinguir aquilo que realmente deseja das ilusões passageiras.

Por Victor Valentim