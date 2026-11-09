Homem desaparece após sair da casa da irmã no Sul do ES

Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, está desaparecido desde a madrugada de quinta-feira (5), quando saiu da casa da irmã, no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família, ele deixou o imóvel, localizado na rua São Bartolomeu, por volta das 5h e não foi mais visto pelos familiares.
A irmã de Sivonaldo, Karla Alberto Beloni Ramiro, de 36 anos, contou que ele apresentou um comportamento incomum antes de desaparecer, afirmando que alguém queria matá-lo. Ainda segundo ela, durante a madrugada, o homem teria batido de porta em porta na região.
A família também recebeu informações de que Sivonaldo teria atravessado o rio em direção à localidade de Santa Angélica. Uma pessoa que teria tido contato com Sivonaldo relatou que ofereceu água e comida a ele. Posteriormente, essa mesma pessoa teria informado que Sivonaldo teria atravessado o rio novamente.
Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e buscas estão em andamento. Até a publicação desta reportagem, Sivonaldo não havia sido localizado.
Serviço
Para onde mandar informações?
Informações sobre Sivonaldo podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181:
■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.