Homem desaparece após sair da casa da irmã no Sul do ES

Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, está desaparecido desde a madrugada de quinta-feira (5), quando saiu da casa da irmã, no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família, ele deixou o imóvel, localizado na rua São Bartolomeu, por volta das 5h e não foi mais visto pelos familiares.





A irmã de Sivonaldo, Karla Alberto Beloni Ramiro, de 36 anos, contou que ele apresentou um comportamento incomum antes de desaparecer, afirmando que alguém queria matá-lo. Ainda segundo ela, durante a madrugada, o homem teria batido de porta em porta na região.





A família também recebeu informações de que Sivonaldo teria atravessado o rio em direção à localidade de Santa Angélica. Uma pessoa que teria tido contato com Sivonaldo relatou que ofereceu água e comida a ele. Posteriormente, essa mesma pessoa teria informado que Sivonaldo teria atravessado o rio novamente.





Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e buscas estão em andamento. Até a publicação desta reportagem, Sivonaldo não havia sido localizado.