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Homem desaparece após sair da casa da irmã no Sul do ES

Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, está desaparecido desde quinta-feira (5), quando saiu de uma residência no distrito de Rive, em Alegre

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 20:25

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

09 nov 2026 às 20:25
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Sivonaldo esta desaparecido desde do ultimo dia 5
 Acervo Familia 

Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, está desaparecido desde a madrugada de quinta-feira (5), quando saiu da casa da irmã, no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família, ele deixou o imóvel, localizado na rua São Bartolomeu, por volta das 5h e não foi mais visto pelos familiares.


A irmã de Sivonaldo, Karla Alberto Beloni Ramiro, de 36 anos, contou que ele apresentou um comportamento incomum antes de desaparecer, afirmando que alguém queria matá-lo. Ainda segundo ela, durante a madrugada, o homem teria batido de porta em porta na região.


A família também recebeu informações de que Sivonaldo teria atravessado o rio em direção à localidade de Santa Angélica. Uma pessoa que teria tido contato com Sivonaldo relatou que ofereceu água e comida a ele. Posteriormente, essa mesma pessoa teria informado que Sivonaldo teria atravessado o rio novamente.


Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e buscas estão em andamento. Até a publicação desta reportagem, Sivonaldo não havia sido localizado.

Serviço

Para onde mandar informações?

Informações sobre Sivonaldo podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181:

■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

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