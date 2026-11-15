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Monitoramento

Enem 2026: ministro da Educação aponta tentativas de ataque hacker

Durante visita à sede do Inep, Leonardo Barchini disse que o governo está "controlando" a situação

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 14:50

Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 

15 nov 2026 às 14:50
Ministro da Educação, Leonardo Barchini, apresenta balanço do Enem ao presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin.
Ministro da Educação, Leonardo Barchini, apresenta balanço do Enem ao presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin. Reprodução/Youtube/MEC

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou neste domingo (15) que a página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tem sido alvo de tentativas de ataques hacker durante o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Segundo ele, o governo está monitorando e controlando a situação.


A declaração foi feita durante uma visita do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, à sede do Inep, em Brasília. Com transmissão ao vivo para todo o país pelos canais oficiais, Barchini apresentou a estrutura de monitoramento montada pelo Ministério da Educação (MEC) para acompanhar a aplicação do exame em todo o país.


“Estamos controlando tudo aqui, os ataques hacker que a gente vem sofrendo”, afirmou o ministro enquanto apontava para um dos monitores da sala de controle.


Barchini, no entanto, não informou quantas tentativas de ataque foram identificadas nem esclareceu se algum dos episódios resultou em invasão dos sistemas do instituto.


O portal do Inep é utilizado pelos estudantes para consultar informações relacionadas ao Enem, como dados de inscrição e resultados do exame.

Operação nacional

Durante a apresentação, o ministro também destacou a dimensão da operação organizada para a realização do Enem neste ano. Ao todo, são 5,53 milhões de inscritos, distribuídos em 184.095 salas de aula e 14.868 locais de prova, em 1,9 mil municípios brasileiros.


Segundo Barchini, o exame é o segundo maior vestibular do mundo, atrás apenas da Gaokao, a avaliação nacional realizada na China.


Alckmin também comentou a estrutura de aplicação e desejou boa prova aos participantes. O presidente em exercício está à frente do cargo durante a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao exterior.

Segundo dia de prova

Neste domingo, os candidatos enfrentam 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza, com duração de cinco horas. Os portões foram abertos ao meio-dia e fechados pontualmente às 13h. A aplicação começou às 13h30 e termina às 18h30, no horário de Brasília.


*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Aline Nunes

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