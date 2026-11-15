O ídolo do judô que está sacudindo a eleição presidencial da França com candidatura surpresa

Teddy Riner, pentacampeão olímpico, é um dos atletas mais populares da França. Reuters

Além de um desejo irresistível de imobilizar o oponente no chão, não há nenhuma ligação óbvia entre a política e o mundo do judô de alto nível.

Isso não impediu o judoca francês Teddy Riner, campeão mundial na categoria peso-pesado e detentor de inúmeras medalhas, de lançar sua candidatura à presidência da França nas eleições de abril do ano que vem.

O político de 37 anos, natural de Guadalupe, um território ultramarino francês no Caribe, pode não ter experiência em cargos públicos, nenhum partido por trás dele e, até o momento, nenhum manifesto.

Tudo o que ele disse até agora é o slogan "La France qu'on aime" (A França que amamos), uma declaração nas redes sociais e uma visita de campanha a um hospital no subúrbio de Seine-Saint-Denis, ao norte de Paris.

Mas seria imprudente da parte de um especialista descartar completamente as suas chances.

Afinal, Riner é uma das figuras mais populares da França contemporânea, figurando regularmente no topo das pesquisas por personificar os "valores" da nação. Ele é um vencedor, com cinco medalhas de ouro olímpicas e 11 campeonatos mundiais no currículo, além de uma carreira de sucesso no mundo dos negócios.

Mais de 28 milhões de pessoas assistiram à sua transmissão eleitoral no Instagram e no YouTube, gravada com a devida solenidade presidencial, tendo como pano de fundo livros e a bandeira francesa. Cerca de 22% dos entrevistados em uma pesquisa do Ifop disseram, nas 24 horas seguintes, que "poderiam" votar nele.

O vídeo de Teddy Riner atraiu 14,5 milhões de visualizações somente no Instagram. Getty Images

Atores e personalidades da televisão já se tornaram presidentes em outros países. O ex-líder da Libéria, George Weah , era anteriormente jogador de futebol profissional.

Então, por que não um judoca no Palácio do Eliseu?

"Quem pensa que o fato de Riner estar fora do círculo político dominante o desqualifica para concorrer ao Palácio do Eliseu está muito enganado", afirma o jornalista Guillaume Tabard, do tradicional jornal Le Figaro.

"Mas [Riner] também estaria errado se pensasse que não pertencer ao grupo seleto é tudo o que é preciso."

Por ora, todo o mundo político francês decidiu levar a candidatura de Riner a sério – ou pelo menos fingir que o faz. Isso se deve em parte ao fato de ele ser uma personalidade tão popular que ridicularizar suas aspirações políticas poderia facilmente ter consequências desastrosas.

Mas também porque o estado da política francesa – fora das forças emergentes da esquerda radical e da direita radical – é de total desordem.

Portanto, quando uma figura popular como Riner entra na disputa – proclamando-se "nem de esquerda nem de direita", querendo "unir o país" e "colocar dinheiro de volta no bolso das pessoas", criticando igualmente "racistas" e "vândalos que assustam as pessoas em nossas ruas" – os políticos precisam levar isso em consideração.

A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, está atualmente à frente nas pesquisas na corrida para se tornar a próxima presidente da França. Reuters

É perfeitamente possível, até provável, que a campanha de Riner se dissipe após um breve período de euforia e que o judoca acabe sendo apenas uma carta na manga. Mas também é possível que não, caso em que a matemática pré-eleitoral precisará de um reajuste urgente: e não serão os centristas que sairão ganhando.

Até agora, Riner demonstrou ser um mestre nas estratégias necessárias para esse tipo de candidatura repentina, sendo a primeira delas martelar a mensagem: "Não se preocupem! Eu NÃO sou um político!"

Nos dias de hoje, na França, qualquer pessoa que demonstre estar ligada ao "sistema" é automaticamente desvalorizada aos olhos dos eleitores.

Portanto, é importante enfatizar que você só está se candidatando porque, primeiro, você vivenciou a vida real (ao contrário daqueles "vagabundos" em Paris); e, segundo, você descobriu que existem soluções para os muitos problemas do país. Soluções que são invisíveis para esses mesmos burocratas de visão limitada.

Riner conseguiu expressar tudo isso na transmissão ao vivo nas redes sociais na última segunda-feira (9/11), utilizando recursos retóricos sofisticados.

"As pessoas dizem que sou um tolo por querer me candidatar à presidência", disse ele.

"Sou um tolo? Bem, se me recusar a ver a França afundar sob o peso da dívida; me recusar a ver mães e pais cerrando os dentes cada vez que fazem as compras da semana e tremendo de medo quando seus filhos saem à rua... se tudo isso significa ser um tolo, então sim, me chamem de tolo."

Foi um início promissor na oratória do atleta, e certamente atraiu os espectadores.

Mas, se ele está falando sério – e Riner diz que ele nunca faz nada pela metade, já que não foi assim que ele se tornou um campeão olímpico –, então o trabalho duro começa agora.

O que Riner realmente quer fazer? Quem estará em sua equipe? Qual é o seu posicionamento em relação aos assuntos mais importantes da atualidade: reforma da previdência, investimento em educação, custo de vida, dívida pública, ascensão do populismo ou a guerra da Rússia na Ucrânia?

Resumindo, como ele pretende transformar sua inegável popularidade como figura esportiva em um mandato político?

Há semanas que manifestantes saem às ruas da França protestando contra os salários, o custo de vida e os serviços públicos. Reuters

De maneira geral, Riner parece estar mais à direita em questões econômicas e de lei e ordem, mas, por ser negro e de origem caribenha, também se posiciona firmemente contra o racismo. Quando diz ser contra o extremismo, está se referindo principalmente a Marine Le Pen.

Em outras palavras, seu posicionamento está em algum lugar no centro, e se opõe aos extremos.

O problema é que esta já é uma área extremamente concorrida, com figuras importantes como os ex-primeiros-ministros Edouard Philippe e Gabriel Attal, que não conseguem decolar nas pesquisas.

Atualmente, existem cerca de uma dúzia de candidatos na zona entre a centro-direita e a centro-esquerda, que vão desde Raphaël Glucksman, apoiado pelos socialistas, até Bruno Retailleau, dos Republicanos, à direita.

A mais recente possível adição ao cargo é Christine Lagarde, que deixará a presidência do Banco Central Europeu em fevereiro próximo.

O presidente Emmanuel Macron está entre os poucos políticos que parecem genuinamente satisfeitos com a decisão de Riner de se candidatar. Pool/AFP via Getty Images

A inclusão de mais um concorrente diluirá ainda mais seus números nas pesquisas, tornando mais provável a classificação de Mélenchon para a segunda rodada.

Não é de admirar, portanto, que o líder do partido França Insubmissa (LFI) parecesse tão satisfeito com a decisão de Riner de se candidatar. "Sabemos como funciona: nem direita nem esquerda significa não ser de esquerda", disse Mélenchon a jornalistas na sexta-feira.

O único outro político que parece genuinamente satisfeito, em vez de exibir um sorriso forçado, é o presidente Emmanuel Macron , que disse que Riner era um "grande campeão" e que a política "não pertence aos profissionais".

Isso pode ser explicado pela relação fria do presidente com seus ex-primeiros-ministros, Philippe e Attal, que estão fazendo tudo o que for possível para se distanciar de seu antigo chefe impopular.

Riner disse que considerava os elogios de Macron um "cálice envenenado", declarando a jornalistas no sábado (14/11) que "não era enviado do presidente, não sou um macronista".

A política e o judô têm muito pouco em comum, mas, como Riner logo descobrirá, a mais cruel das duas não é aquela que se resolve corpo a corpo após um reconhecimento mútuo no tatame.

Em japonês, judô significa literalmente "o caminho suave".

Se ele começar a parecer um candidato sério, Riner precisa saber que sua vida vai virar de cabeça para baixo, e não apenas seu corpo.

Na política, você não se curva em respeito ao seu oponente. Você lhe dá uma cabeçada metafórica.

Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês. O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial (link para texto em inglês).

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