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Provas de Exatas e Biológicas

Enem 2026: A Gazeta transmite live com análise completa do 2º dia de provas

Bate-papo começa às 19h30 de domingo (15), trazendo professores da Gama Pré-Vestibular para debater as questões

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 16:19

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

15 nov 2026 às 16:19

Depois de enfrentarem a maratona de exatas e ciências da natureza, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2026) poderão acompanhar em tempo real a análise da prova. A partir das 19h30 deste domingo (15), A Gazeta, em parceria com a Gama Pré-Vestibular, realiza uma transmissão ao vivo no site, no YouTube e nas redes sociais para analisar o segundo e último dia do exame.


Clique no player para assistir ao vivo.


Com um time de professores especializados em Matemática, Física, Química e Biologia, as 90 questões serão resolvidas. A equipe vai indicar, ainda, quais delas apresentam maior grau de dificuldade.


Durante a transmissão, o público poderá interagir enviando perguntas no chat para tirar dúvidas. Além disso, os professores vão fazer o balanço geral da aplicação no Espírito Santo, liberar o gabarito extraoficial das provas e mostrar na prática como usar a Calculadora do TRI para calcular a nota média do candidato, com base no critério de coerência pedagógica das respostas.

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