Teste do Pezinho passa a detectar dez doenças no ES; saiba como fazer

A ampliação está prevista na Lei Federal nº 14.154/2021, que determinou o aumento progressivo do Programa Nacional de Triagem Neonatal no país. No Espírito Santo, a mudança marca a implementação das etapas IV e V da triagem.





Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o objetivo é identificar doenças raras ainda nos primeiros dias de vida, antes do surgimento dos sintomas, permitindo o início do tratamento o mais cedo possível.





"O diagnóstico nos primeiros dias de vida é fundamental para o sucesso do tratamento de diversas doenças raras. Em casos como as imunodeficiências graves e a AME, a identificação precoce permite intervenções que podem modificar significativamente a evolução da doença e reduzir sequelas", destacou o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa.