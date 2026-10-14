MDB-ES diz não ter data para definir apoio à Presidência no 2º turno

O apoio do diretório estadual do MDB no Espírito Santo em relação à disputa pela Presidência da República em segundo turno nas Eleições 2026 ainda não foi definido, conforme o prefeito de Cariacica e presidente da sigla no Estado, Euclério Sampaio.





Segundo Euclério, o diretório estadual do partido deve realizar uma reunião, ainda sem data marcada, para discutir o posicionamento.





Pessoalmente, o prefeito já declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência, defendendo o voto “RicaNaro”: Ricardo Ferraço, seu correligionário, para o governo estadual; e Flávio para a Presidência. Ambos os candidatos seguem na corrida eleitoral, que será definida no próximo dia 25.





Já o secretário-geral do MDB capixaba, Chico Donato, disse que a sigla está seguindo o que foi definido em convenção nacional. Segundo ele, todos os diretórios foram liberados de qualquer compromisso em relação à disputa presidencial e podem se posicionar como julgarem melhor.





Donato ainda reforçou o que Ricardo tem dito em entrevistas e discursos públicos: que cada eleitor capixaba é livre para escolher o projeto nacional que preferir, e que o objetivo maior do partido, no Espírito Santo, é focar nos interesses capixabas.





Na terça-feira (13), dez diretórios do MDB anunciaram em carta que são a favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Conforme a CBN São Paulo, assinaram o documento Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rondônia. Os demais entraram na campanha de Flávio.